У РФ было 13 больших десантных кораблей в Черном море. Сейчас уже восемь - ВМС

Представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказал LIGA.net, что в течение полномасштабной войны украинская армия поразила по меньшей мере пять крупных десантных кораблей российского военно-морского флота. Всего у России осталось восемь таких плавсредств.

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По его словам, перед началом большой войны в Черноморском флоте РФ находилось семь крупных десантных кораблей.

"Перед самым началом полномасштабного вторжения под предлогом учений они завезли к Черному морю через Босфорский пролив еще шесть единиц. Всего – 13", – отметил Плетенчук.

Первым Силы обороны уничтожили российский ВДК "Саратов", это произошло 24 марта 2022 в порту временно оккупированного Бердянска. Также украинские силы тогда нанесли повреждения крупным десантным кораблям "Орск", "Цезарь Куников" и "Новочеркасск".

4 августа украинские морские дроны атаковали Новороссийск, в результате чего был уничтожен ПДК "Оленегорский горняк".

По словам Плетенчука, еще один российский десантный большой корабль находился на ремонте, но его, вероятно, тоже уничтожили.

"То есть минимум пять единиц. Таким образом остается восемь больших десантных кораблей, но эта информация нуждается в уточнении по состоянию на данный момент, может и больше", – заявил спикер ВМС ВСУ.

В то же время военно-морской эксперт Defense Express, капитан 1 ранга в отставке Владимир Заблоцкий в комментарии LIGA.net заверил, что из восьми указанных ВДК, двое являются непригодными для использования и не выходят в море.

По его словам, эти корабли "очень старые".

В результате ночной атаки 13 сентября на судоремонтном заводе в Севастополе был поврежден большой десантный корабль и подлодка ВМС оккупантов.

Командующий Воздушными силами заявил, что удар по Севастополю нанесла украинская авиация, намекнул на Storm Shadow.

15 сентября командующий Воздушными силами Николай Олещук подтвердил поражение российских плавсредств ракетами Storm Shadow и их французскими версиями SCALP.

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