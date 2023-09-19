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У Росії було 13 великих десантних кораблів у Чорному морі. Зараз вже вісім – ВМС

Этот материал также доступен на русском
19.09.2023, 20:24
У Росії було 13 великих десантних кораблів у Чорному морі. Зараз вже вісім – ВМС - Фото
ВДК "Оленегорский горняк" (Фото: Вікіпедія)

Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук розповів LIGA.net, що протягом повномасштабної війни українська армія уразила щонайменше п'ять великих десантних кораблів російського військово-морського флоту. Загалом у Росії залишилось вісім таких плавзасобів.

За його словами, перед початком великої війни, у Чорноморському флоті РФ перебувало сім великих десантних кораблів. 

"Перед самим початком повномасштабного вторгнення під приводом навчань вони завезли до Чорного моря через Босфорський пролив ще шість одиниць. Загалом – 13", – зазначив Плетенчук.

Першим Сили оборони знищили російський ВДК "Саратов", це відбулося 24 березня 2022 року у порту тимчасово окупованого Бердянська. Також українські сили тоді завдали пошкоджень великим десантним кораблям "Орськ", "Цезар Куніков" і "Новочеркаськ".

4 серпня українські морські дрони атакували Новоросійськ, внаслідок чого було знищено ВДК "Оленегорский горняк".

За словами Плетенчука, ще один російський великий десантний корабель перебував на ремонті, але його, ймовірно, теж знищили.

"Тобто щонайменше п'ять одиниць. Таким чином залишається вісім великих десантних кораблів, але ця інформація потребує уточнення станом на зараз, може і більше", – заявив речник ВМС ЗСУ.

Водночас військово-морський експерт Defense Express, капітан 1 рангу у відставці Володимир Заблоцький в коментарі LIGA.net запевнив, що із восьми зазначених ВДК, двоє є непридатними для використання й не виходять у море.

За його словами, ці кораблі "дуже старі".

  • Внаслідок нічної атаки 13 вересня на судноремонтному заводі у Севастополі було пошкоджено великий десантний корабель та підводний човен ВМС окупантів.
  • Командувач Повітряних сил заявив, що удару по Севастополю завдала українська авіація, натякнув на Storm Shadow.
  • 15 вересня командувач Повітряних сил Микола Олещук підтвердив ураження російських плавзасобів ракетами Storm Shadow та їхніми французькими версіями SCALP.

Читайте також: Росія перевела свої кораблі з Чорного до Азовського моря після ударів у Севастополі – ЗСУ

Мілана Головань, Марко Сировой
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