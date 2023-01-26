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У России примерно 40 ракет "Кинжал", часть они использовали, сделали несколько новых – ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
26.01.2023, 21:29
У России примерно 40 ракет
Юрий Игнат (Скриншот)

На вооружении российских оккупантов находится примерно 40 ракет "Кинжал", часть из них они использовали против Украины, а также сделали несколько новых. Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в интервью Radio NV.

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По словам Игната, к моменту начала полномасштабного вторжения в Украину у России было около 40 ракет "Кинжал".

"Они их использовали, но уже, согласно данным Главного управления разведки, им удалось через некоторое время изготовить еще небольшое количество. Было до 40 ракет в крайней сводке нашего Главного управления разведки. Надо воспринимать это как условную цифру", – сказал спикер Воздушных сил.

Он отметил, что противовоздушная оборона Украины пока не может противостоять ракетам типа "Кинжал", а россияне применяют их редко и в каких-то крайне важных ситуациях.

"Мы знаем, что ракета эта непростая... К сожалению, мы не можем противодействовать этим ракетам. Потому что ракета запускается с воздушного носителя, с МиГ-31К, летит очень высоко, очень быстро и уже при заходе на цель летит по баллистической траектории с большой скоростью", – пояснил Игнат.

  • Вечером 25 января и утром 26-го российские оккупанты осуществляли массированные пуски ракет большой дальности и дронов-камикадзе по объектам гражданской критической инфраструктуры Украины.
  • ВСУ сбили 47 ракет из 55. РФ запустила "Кинжал", Х-101, Х-555, Х-59 и "Калибры".
  • В результате российской ракетной атаки погибли 11 человек, столько же получили ранения.
Наталія Медведєва
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Кинжал Юрий Игнат
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