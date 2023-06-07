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У Шольца заявили, что подрыв Каховской ГЭС — это "нарушение международного права"

Цей матеріал також доступний українською
07.06.2023, 16:39
У Шольца заявили, что подрыв Каховской ГЭС — это
Олаф Шольц (Фото: EPA)

Представитель правительства Германии заявил, что подрыв Каховской гидроэлектростанции россиянами является нарушением международного права. Об этом он сообщил во время общения с журналистами, цитирует его The Guardian.

По его словам, разрушение плотины Каховской ГЭС — это нарушение международного права.

Он отметил, что Германия отправила помощь для пострадавших от разрушений, включая генераторы, капельные фильтры и палатки.

Ранее в ряде западных СМИ появились публикации о том, что прорыв дамбы Каховской ГЭС якобы мог произойти из-за "накопления воды" или "внешнего воздействия", а не подрыва россиянами изнутри.

Замминистра обороны Анна Маляр заявила, что Россия за деньги продвигает свою позицию за рубежом, комментируя подобные материалы.

Читайте также: Как и зачем Россия уничтожила Каховскую ГЭС. Первые факты и оценки

Дмитрий Гриниченко
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ГерманиявойнаХерсонская областьолаф шольцкаховская гэс
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