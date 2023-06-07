У Шольца заявили, що підрив Каховської ГЕС — це "порушення міжнародного права"

Представник уряду Німеччини заявив, що підрив Каховської гідроелектростанції росіянами є порушенням міжнародного права. Про це він повідомив під час спілкування із журналістами, цитує його The Guardian.

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За його словами, руйнування греблі Каховської ГЕС — це порушення міжнародного права.

Він зазначив, що Німеччина відправила допомогу для постраждалих від руйнувань, включно з генераторами, крапельними фільтрами та наметами.

Раніше у низці західних ЗМІ з'явилися публікації про те, що прорив дамби Каховської ГЕС нібито міг статися через "накопичення води" чи "зовнішній вплив", а не підрив росіян зсередини.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що Росія за гроші просуває свою позицію за кордоном, коментуючи подібні матеріали.

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