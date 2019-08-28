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У Трампа рассказали, кого хотят видеть генпрокурором Украины

У Трампа рассказали, кого хотят видеть генпрокурором Украины - Фото
Джон Болтон (фото - ЕРА)
28.08.2019, 17:46

Советник Трампа заявил, что поддерживает кандидатуру Руслана Рябошапки на должность главы ГПУ

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что хотел бы видеть генпрокурором Украины заместителя главы Офиса президента Руслан Рябошапка. Об этом он сказал во время пресс-конференции в Киеве 28 августа.

"У меня была встреча с Русланом Рябошапкой, которого номинировали на пост генерального прокурора. Я сказал ему как коллеге юристу, что я надеюсь, что его утвердят на должность", - сообщил Болтон.

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Болтон считает, что Рябошапке и гепрокурору США удастся наладить эффективные рабочие взаимоотношения.

"Я надеюсь, что у него будут отличные отношения с нашим генеральным прокурором Уильямом Барром", - рассказал дипломат.

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