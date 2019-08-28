У Трампа рассказали, кого хотят видеть генпрокурором Украины

Джон Болтон (фото - ЕРА)

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что хотел бы видеть генпрокурором Украины заместителя главы Офиса президента Руслан Рябошапка. Об этом он сказал во время пресс-конференции в Киеве 28 августа.

"У меня была встреча с Русланом Рябошапкой, которого номинировали на пост генерального прокурора. Я сказал ему как коллеге юристу, что я надеюсь, что его утвердят на должность", - сообщил Болтон.

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Болтон считает, что Рябошапке и гепрокурору США удастся наладить эффективные рабочие взаимоотношения.

"Я надеюсь, что у него будут отличные отношения с нашим генеральным прокурором Уильямом Барром", - рассказал дипломат.

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