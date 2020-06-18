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У Зеленского объяснили, когда может состояться визит президента в США

У Зеленского объяснили, когда может состояться визит президента в США - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
18.06.2020, 12:52

Замглавы Офиса президента Игорь Жовква считает, что комплексный важный визит в США нужно провести не для "галочки", а для положительных результатов

Как только позволит пандемическая ситуация с COVID-19 в США и Украине президент Владимир Зеленский посетит Вашингтон. Об этом в интервью Интерфакс-Украина  заявил заместитель главы Офиса президента Игоря Жовква.

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Отвечая на вопрос, может ли состояться в 2020 году визит Зеленского в Вашингтон, Жовква сказал: "Опять же, визит должен быть, прежде всего, наполненный экономической составляющей, и должен быть результативным. Мы не привязываемся к какой-то конкретной дате. Нам важно, чтобы визит был наполнен".

По его словам, контакты с американской стороной продолжаются на разных уровнях, готовятся к подписанию соответствующие соглашения.

"Как только позволит пандемическая ситуация в наших странах, мы, безусловно, такой визит проведем. Возможно, во время этого визита президент Зеленский посетит не только столицу США Вашингтон, а и несколько штатов. То есть этот комплексный важный визит, который нужно провести не для "галочки", а для положительных результатов", - объяснил замглавы Офиса президента.

Он подчеркнул, что США является сегодня настоящим стратегическим партнером. "$250 млн военной помощи, которые на этот год зафиксированы для Украины, - очень важны. Это конкретные ресурсы, выделенные на то, чтобы система обороны Украины стала еще более прочной", - подчеркнул Жовква.

По последним данным, США находятся на первом месте по количеству заболевших COVID-19 с начала эпидемии, в стране заболели 2 234 475 человек, умерли 119 941, выздоровели 918 796.

Украина - на 35 месте, заразились 34 063 человек, летальных случаев - 966, выздоровели - 15 447.

За минувшие сутки в Украине зафиксировали новый антирекорд - 829 новых заболевших COVID-19.

  • 15 января посол Украины в США Владимир Ельченко заявил, что американский лидер имеет высокое мнение о Зеленском
  • 7 марта сообщалось, что Зеленский пока не получил приглашение Белого дома о визите в США.

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Арина Толина
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