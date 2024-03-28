У Зеленского объяснили снижение рейтинга: Сейчас в войне стагнация, люди ассоциируют с ним

"Но как только эти результаты будут на поле боя – вы сразу увидите смену опять же общественных настроений", – говорит Михаил Подоляк

Михаил Подоляк (Скриншот по видео)

Советник главы офиса президента Михаил Подоляк связывает снижение рейтинга Владимира Зеленского с тем, что сейчас война находится в периоде стагнации. Президент же активно ведет себя по поводу "объяснения войны как таковой", и люди ассоциируют ситуацию с ним, рассказал Подоляк в интервью LIGA.net.

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Журналист отметил, что в декабре 2023 года Зеленскому доверяло 77% опрошенных, а уже в феврале 2024 – 64%, при чем сразу после увольнения главнокомандующего Валерия Залужного эта цифра снизилась до 60% (данные КМИС). Подоляка спросили, как он трактует эти цифры, и не видит ли он угрозу.

Советник главы ОП говорит, что спокойно трактует эти цифры. По его мнению, президент активно ведет себя относительно "объяснения войны как таковой" – то есть берет на себя много ответственности.

"То есть он всегда в центре событий и всегда это комментирует. И, безусловно, люди ассоциируют [с ним]. Например, сегодня у нас период войны, который называется стагнация. В этой стагнации люди немного разочарованы – потому что непонятно, как завтра будут происходить события, будет ли у нас достаточно оружия, будем ли мы продвигаться по линии фронта и так далее", – пояснил советник главы ОП.

Также он связывает стагнацию с неопределенностью, будут ли увеличиваться или уменьшаться российские ракетные обстрелы, будет ли Украина иметь большие или меньшие возможности противоракетной обороны и т.д.

По словам Подоляка, такая ситуация и является стагнацией, и когда человек находится в этом периоде – то у него есть ответная реакция насчет "эмоционального восприятия ключевого лица, которое является распределительным в смысле информации о войне" (президента).

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При этом, как утверждает советник, с изменением ситуации в войне также изменится и рейтинг президента.

"В начале или в середине войны были определенные ожидания, были определенные результаты, вообще была совсем другая информационная картинка. Почему? Потому что люди, во-первых, не ожидали, что с Россией можно эффективно воевать, можно ей противодействовать – и люди поверили в себя. Сейчас стагнация, на этом этапе, безусловно, люди будут в чем-то разочарованы, хотеть быстрых результатов и т. д. Но как только эти результаты будут на поле боя – вы сразу увидите смену опять же общественных настроений. Поэтому я спокойно отношусь к этому", – заметил он.

Подоляк также связывает состояние рейтинга с тем, что президент "не боится принимать непопулярные решения, не боится говорить обо всем, что мы сегодня чувствуем".

В частности, Зеленский говорит о "сложных временах, в которых мы находимся", акцентирует советник.

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"Он сегодня постоянно говорит: да, времена сложные, потому что у нас есть определенные дефициты насчет оружия, есть определенные дефициты по концепции закрытого неба, то есть недостаточно систем противоракетных, таких как Patriot. Потому что Россия опять же понимает, что, например, против крылатых ракет эффективно работают и NASAMS и IRIS-T и т.д. Но против, например, баллистики или против сверхзвука работают только Patriot и т.д.", – пояснил он.

По мнению Подоляка, поскольку президент говорит обо всем этом – люди считают его "информационным лидером в рамках комментария о войне", и это безусловно отражается на рейтинге главы государства.

Советник признает, что рейтинг может снижаться и дальше, если стагнация будет продолжаться.

Полное интервью можно посмотреть на Youtube или ниже:

На LIGA.net есть большой текст о том, что Зеленский потерял еще 13% доверия за два месяца и однако почему рейтинги падают несмотря на войну.

есть большой текст о том, что Зеленский потерял еще 13% доверия за два месяца и однако почему рейтинги падают несмотря на войну. Подоляк заявил, что по увольнению Алексея Данилова с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны – это обычные кадровые ротации, ведь соответствующие этапы войны нуждаются в "динамизации процессов". В то же время, стоит ожидать, что Данилову предложат другую должность.

Советник главы ОП отметил, что украинские посольства должны работать в трех направлениях: по фактической поддержке, в "сложных регионах" и для формирования мощной лоббистской сети.

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