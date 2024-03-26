У Зеленского назвали три задачи для посольств: Помощь, сложные регионы и лоббизм

"Проблема в укомплектации посольств в целом и, безусловно, работа на внешних рынках, она крайне важна сегодня, приоритетна", – говорит Подоляк.

Михаил Подоляк (Скриншот)

Украинские посольства должны работать по трем направлениям: по фактической поддержке, в "сложных регионах" и для формирования мощной лоббистской сети. Об этом в интервью LIGA.net заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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По его словам, работа на внешнем рынке с другими странами достаточно важна с точки зрения, что он является ключевым элементом поддержки Украины в войне насчет получения ресурсов или "других инструментальных возможностей".

Подоляк отметил, что в европейских странах, "совершенно четко понимающих, что такое Россия и война", некоторые должности послов еще не были закрыты.

"Вы всегда это сцепляете к господину Данилову (Уволенный сегодня секретарь СНБО, президент анонсировал, что его переведут на другое направление. – Ред.), но это немного шире проблема. Проблема в укомплектации посольств в целом, и, безусловно, работа на внешних рынках" , она очень важна сегодня, приоритетна", – акцентировал советник.

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Он назвал три направления такой работы:

→ фактическая поддержка (финансовая, оружием и т.п.) от стран, независимо от их региона;

→ "сложные регионы", где нужно работать с информацией или противодействием российскому информационному влиянию, страны "Глобального Юга", где "очень важно эффективно работать";

→ формирование мощной лоббистской сети.

"Есть партнеры, есть союзники, есть друзья, а есть, например, нейтральные страны. Не нейтральные страны с точки зрения как такового юридического статуса, а с точки зрения, что они полупартнеры, полудрузья. Вот надо, чтобы к Украине относились как к стране, в которую нужно вкладываться", – объяснил третий пункт Подоляк.

Он добавил, что адвокатура в этих странах должна состоять в продвижении мнения, что Украина должна победить в войне, потому что она должна стать неотъемлемой частью альянсов и блоков.

По мнению советника, эти три задачи, которыми должны заниматься украинские посольства, крайне важны для этого этапа войны.

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Сегодня президент Владимир Зеленский выпустил указ, по которому уволил Алексея Данилова с должности главы СНБО и назначил на его место Александра Литвиненко. Литвиненко заявил, что узнал новость о назначении сегодня.

Подоляк заявил, что увольнение Данилова – это обычные кадровые ротации, в то же время следует ожидать, что экс-чиновнику предложат другую должность.

С 2021 года до назначения в СНБО Литвиненко возглавлял Службу внешней разведки. Теперь эту должность занимает Олег Иващенко, ранее бывший первым заместителем начальника Главного управления разведки – помощником Главнокомандующего ВСУ.

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