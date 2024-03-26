У Зеленського назвали три завдання для посольств: Допомога, складні регіони та лобізм

"Проблема в укомплектації посольств у цілому і, безумовно, робота на зовнішніх ринках, вона вкрай важлива сьогодні, пріоритетна", – каже Подоляк

Михайло Подоляк (Скриншот)

Українські посольства мають працювати у трьох напрямках: щодо фактичної підтримки, у "складних регіонах" та для формування потужної лобістської мережі. Про це в інтерв'ю LIGA.net заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

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За його словами, робота на зовнішньому ринку з іншими країнами є достатньо важливою з погляду, що він є ключовим елементом підтримки України у війні щодо отримання ресурсів чи "інших інструментальних можливостей".

Подоляк зауважив, що у європейських країнах, які "абсолютно чітко розуміють, що таке Росія і війна", деякі посади послів ще не були закриті.

"Ви завжди це зціпляєте до пана Данілова (Звільнений сьогодні секретар РНБО, президент анонсував, що його переведуть на інший напрямок. – Ред.), але це трошки ширша проблема. Проблема в укомплектації посольств в цілому, і, безумовно, робота на зовнішніх ринках, вона вкрай важлива сьогодні, пріоритетна", – акцентував радник.

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Він назвав три напрямки такої роботи:

→ фактична підтримка (фінансова, збройна тощо) від країн незалежно від їх регіону;

→ "складні регіони", де треба працювати з інформацією або протидією російському інформаційному впливу, країни "Глобального Півдня", де "дуже важливо ефективно працювати";

→ формування потужної лобістської мережі.

"Є партнери, є союзники, є друзі, а є, наприклад, нейтральні країни. Не нейтральні країни з точки зору як такого юридичного статусу, а з точки зору, що вони напівпартнери, напівдрузі. От треба, щоб до України ставилися як до країни, у яку треба вкладатись", – пояснив третій пункт Подоляк.

Він додав, що адвокатура у цих країнах має полягати у просуванні думки, що Україна має перемогти у війні, тому що вона має стати невіддільною (частина/ознака) частиною альянсів та блоків.

На думку радника, ці три завдання, якими мають займатися українські посольства, є вкрай важливими для цього етапу війни.

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Сьогодні президент Володимир Зеленський випустив указ, за яким звільнив Олексія Данілова з посади голови РНБО та призначив на його місце Олександра Литвиненка. Литвиненко заявив, що дізнався новину про призначення сьогодні.

Подоляк заявив, що звільнення Данілова — це звичайні кадрові ротації, водночас варто очікувати, що експосадовцю запропонують іншу посаду.

З 2021 року і до призначення в РНБО Литвиненко очолював Службу зовнішньої розвідки. Тепер цю посаду обіймає Олег Іващенко, який раніше був першим заступником начальника Головного управління розвідки – помічником Головнокомандувача ЗСУ.

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