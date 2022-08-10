У Зеленского открестились от взрывов в Крыму: Это неэффективное управление в армии России

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал взрывы на российском аэродроме в Новофедоровке на территории временно оккупированного Крыма. Об этом он сообщил в эфире канала Дождь.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, Украина не имеет отношения к взрывам на аэродроме, назвав возможной причиной инцидента "компенсаторный механизм неэффективного управления внутри российских вооруженных сил", что повлекло за собой взрыв боекомплекта на объекте.

"Мне очень нравится, что жители Крыма начинают понимать, что за все приходится платить соответствующую цену. Безусловно, нужно верить российской официальной версии, у них же все идет по плану, они же за три дня захватили Киев и полностью выиграли войну. Учитывая тот факт, что война никуда не делась, такие детонации и эксцессы будут продолжаться. Не может быть такого, что ты начинаешь войну, бомбишь территорию суверенного государства и не платишь ответную цену", — заявил Подоляк.

9 августа во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы в районе российской авиабазы "Саки" в Новофедоровке. В России заявили, что взорвался авиационный боеприпас, и огневого поражения якобы не было.

Минобороны Украины "не может установить причину возгорания" на аэродроме оккупантов в украинском Крыму, но усиленно рекомендует им изучать правила противопожарной безопасности и не курить там, где это не положено.

Высокопоставленный украинский военный чиновник сообщил The New York Times, что взрывы на российской авиабазе во временно оккупированном Крыму, – это атака украинских сил, в ходе которой было использовано оборудование украинского производства.

Читайте также: По Крыму могли ударить переделанными ракетами "Нептун", Кремль не хочет обвинять Киев: ISW

Дмитрий Гриниченко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.