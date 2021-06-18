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У Зеленского отреагировали на подпись "Байдена" под петицией об отставке Татарова

18.06.2021, 15:18
У Зеленского отреагировали на подпись
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

Офис президента обратился в Госспецсвязь в связи с сообщениями о возможной фальсификации петиции об отставке замглавы ОП Олега Татарова, которую подписал некто "Biden Joe" – тезка действующего президента США Джо Байдена. Ответ Госспецсвязи был предоставлен LIGA.net пресс-службой ОП.

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В Госспецсвязи говорят, что получили обращение от ОП о "возможной манипуляции с подписями" при голосовании на сайте электронных петиций на сайте президента.

"Немедленно начато изучение данного инцидента и проверку информационной безопасности ресурсов", – говорится в ответе.

В Госспецсвязи заверяют, что предоставят "исчерпывающий ответ в кратчайшие сроки".

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Марк Сировой, Юрий Смирнов
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Владимир Зеленский Олег Татаров петиция джо байден виталий шабунин цпк
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