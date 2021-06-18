У Зеленского отреагировали на подпись "Байдена" под петицией об отставке Татарова

Офис президента обратился в Госспецсвязь в связи с сообщениями о возможной фальсификации петиции об отставке замглавы ОП Олега Татарова, которую подписал некто "Biden Joe" – тезка действующего президента США Джо Байдена. Ответ Госспецсвязи был предоставлен LIGA.net пресс-службой ОП.

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В Госспецсвязи говорят, что получили обращение от ОП о "возможной манипуляции с подписями" при голосовании на сайте электронных петиций на сайте президента.

"Немедленно начато изучение данного инцидента и проверку информационной безопасности ресурсов", – говорится в ответе.

В Госспецсвязи заверяют, что предоставят "исчерпывающий ответ в кратчайшие сроки".

Татаров является фигурантом дела о растрате 81 млн грн Нацгвардии. Подробнее о нем читайте здесь.

26 марта глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин инициировал петицию об отставке Татарова.

17 июня в ЦПК заявили, что петицию, "похоже, попробовал сфальсифицировать" Офис президента, так как ее подписал некто "Biden Joe".

18 июня петиция набрала необходимое для рассмотрения Зеленским число подписей.

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Марк Сировой , Юрий Смирнов

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