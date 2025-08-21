У Зеленского отрицают референдум по оккупированным территориям

Украина "в любом случае не отказывается" от своей земли, заявил глава ОП

Андрей Ермак (Фото: Офис президента)

Украина не собирается проводить референдум по изменениям в Конституцию, которые бы признали российскую оккупацию территорий страны. Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera.

"Нет, мы этого не делаем [не рассматриваем проведение референдума] и на данный момент не намерены отдавать ни одной части нашей земли. Но сегодня мы реалисты и знаем, что агрессор оккупировал некоторые регионы, и на данный момент мы не в состоянии освободить их вооруженным путем", - рассказал чиновник.

В то же время, добавил Ермак, Украина хочет положить конец войне и предотвратить ее повторение в будущем.

"Зеленский обсудит это с Путиным. Следует уточнить, что с американцами было договорено, что никаких предварительных условий для саммита нет", - отметил руководитель ОП.

Также он подчеркнул, что переговоры должны вестись, исходя из нынешней линии фронта, и "в любом случае мы не отказываемся от наших национальных территорий".

"Мы принимаем к сведению ситуацию, сложившуюся в результате войны, и хотим об этом поговорить", - пояснил чиновник.