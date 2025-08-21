У Зеленського заперечили референдум по окупованих територіях

Україна "в будь-якому випадку не відмовляється" від своєї землі, заявив глав ОП

Андрій Єрмак (Фото: Офіс президента)

Україна не збирається проводити референдум щодо змін до Конституції, які б визнали російську окупацію територій країни. Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак в інтерв'ю італійському виданню Corriere della Sera.

"Ні, ми цього не робимо [не розглядаємо проведення референдуму] і на даний момент не маємо наміру віддавати жодної частини нашої землі. Але сьогодні ми реалісти і знаємо, що агресор окупував деякі регіони, і на даний момент ми не в змозі звільнити їх збройним шляхом", - розповів посадовець.

Водночас, додав Єрмак, Україна хоче покласти край війні і запобігти її повторенню у майбутньому.

"Зеленський обговорить це з Путіним. Слід уточнити, що з американцями було домовлено, що жодних попередніх умов для саміту немає", - зазначив керівник ОП.

Також він зауважив, що переговори повинні вестися, виходячи з нинішньої лінії фронту, і "в будь-якому випадку ми не відмовляємося від наших національних територій".

"Ми беремо до відома ситуацію, що склалася внаслідок війни, і хочемо про це поговорити", - пояснив чиновник.