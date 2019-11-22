Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

У Зеленского оценили "Украинагейт" в США: Риски и возможности

У Зеленского оценили "Украинагейт" в США: Риски и возможности - Фото
Игорь Новиков (фото - facebook.com/urnla)
22.11.2019, 12:31

Советник президента считает, что Зеленского в США признали реформатором

В ситуации с вовлеченностью Украины во внутренний скандал США есть как угрозы, так и возможности. Об этом заявил внештатный советник президента Игорь Новиков в интервью TheBabel.

Новиков подчеркнул риск того, что представители украинской власти станут "токсичными" в США, и тогда будет сложно организовывать любые встречи и переговоры.

В то же время, отметил советник президента, такого количества упоминаний Украины, как сейчас, в истории США еще не было, а это открывает большое количество возможностей "для людей, которые умеют управлять такими ситуациями".

Читайте также: Свидетель ломает защиту Трампа: что сказал посол США в ЕС

Пр этом Новиков считает, что контекст упоминаний Украины в США - "нейтрально-позитивный". "Мы получили открытое признание, что президент Зеленский в глазах американской политической элиты и мира - реформатор, а не псевдореформатор, как называют предыдущих правителей Украины", - заявил он.

Также он подчеркнул, что в США прозвучала "четкая оценка целого ряда политиков прошлого".

Читайте также: "Это безумие". Трамп шантажировал Зеленского: как это было - описывает Уильям Тейлор

Напишите нам
Игорь Новиков импичмент украинагейт
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 