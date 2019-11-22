У Зеленского оценили "Украинагейт" в США: Риски и возможности

Игорь Новиков (фото - facebook.com/urnla)

В ситуации с вовлеченностью Украины во внутренний скандал США есть как угрозы, так и возможности. Об этом заявил внештатный советник президента Игорь Новиков в интервью TheBabel.

Новиков подчеркнул риск того, что представители украинской власти станут "токсичными" в США, и тогда будет сложно организовывать любые встречи и переговоры.

В то же время, отметил советник президента, такого количества упоминаний Украины, как сейчас, в истории США еще не было, а это открывает большое количество возможностей "для людей, которые умеют управлять такими ситуациями".

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Пр этом Новиков считает, что контекст упоминаний Украины в США - "нейтрально-позитивный". "Мы получили открытое признание, что президент Зеленский в глазах американской политической элиты и мира - реформатор, а не псевдореформатор, как называют предыдущих правителей Украины", - заявил он.

Также он подчеркнул, что в США прозвучала "четкая оценка целого ряда политиков прошлого".

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