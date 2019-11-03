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Трамп о Зеленском: Я хотел бы, чтобы он посетил Белый дом

Трамп о Зеленском: Я хотел бы, чтобы он посетил Белый дом - Фото
Дональд Трамп (Фото: Jim Lo Scalzo/EPA)
03.11.2019, 07:40

Президент США заявил, что пригласил бы президента Украины в США

Президент США Дональд Трамп заявил 2 ноября, что хотел бы, чтобы президент Владимир Зеленский посетил Белый дом, и полагает, что украинский лидер принял бы его по приглашение. Об этом сообщает Reuters.

"Я бы, конечно, пригласил его, - сказал Трамп журналистам. - Я хотел бы, чтобы он посетил Белый дом, если он захочет, и я думаю, что он захочет".

Телефонный звонок 25 июля, в ходе которого Трамп попросил Зеленского провести расследование в отношении своего политического конкурента Джо Байдена и его семьи, стал причиной запроса об импичменте со стороны демократов в Палате представителей США.

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Справка. В начале сентября СМИ США написали, что Трамп хотел вынудить президента Зеленского помочь ему с гонкой-2020 через расследование против сына Байдена Хантера, который якобы связан с коррупцией в газовой компании из Украины. Некоторые чиновники увязали заморозку помощи Украине именно с этим. LIGA.net вела хронику "Украиногейта". Демократы добиваются импичмента Трампа. Эта запутанная история - максимально доступно.

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дональд трамп Владимир Зеленский
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