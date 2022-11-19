У Зеленского отвергли возможность тайных переговоров Запада с Путиным о "сдаче Украины"
Западные страны не смогут договориться с российским диктатором Владимиром Путиным об исходе войны в Украине. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.
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"Какие-либо конспирологические теории о "сдаче Украины" или тайных переговорах Запада с Путиным не учитывают одну "маленькую деталь" – украинцев. Такие договоренности просто не могли бы быть воплощены", – написал Подоляк.
Он подчеркнул, что Украина никогда не сдастся российским оккупантам.
"Украина никогда не встанет на колени перед россиянами. Это не вопрос политики. Это вопрос жизни", – заявил советник главы ОП.
- 14 ноября Жозеп Боррель заявил, что Украина сама решит, когда вести переговоры с Россией.
- 15 ноября министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Россия не меняет целей войны против Украины, а поэтому сейчас нет условий для мирных переговоров.
- 18 ноября сообщалось, что Эмманюэль Макрон на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Таиланде выразил надежду, что Украина все-таки возобновит переговоры с РФ.
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