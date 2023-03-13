У Зеленского раскритиковали премию Оскар фильму о Навальном: Не замечают геноцид украинцев
13.03.2023, 13:43
Михаил Подоляк (Фото: ОП)
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк раскритиковал премию "Оскар" фильму о российском политике Алексее Навальном. Об этом он написал в Twitter.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
По его словам, если "Оскар" вне политики, то как можно понимать награду фильма о Навальном, который полностью посвящен внутренней политике России.
"Если "Оскар" вне контекста войны в Украине и массового геноцида украинцев, зачем тогда постоянно говорить о гуманизме и справедливости?" — написал Подоляк.
На 95-й церемонии вручения премии "Оскар" лауреатом премии за лучший документальный фильм стала лента "Навальный" о российском политике.
На церемонии выступала жена Навального Юлия, которая не упоминала войну РФ против Украины во время своей речи.
- В 2021 году министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина поддерживает Навального по принципу "враг моего врага – мой друг", но помнит его предыдущие заявления о Крыме. В 2014 году Навальный говорил, что Крым не "бутерброд с колбасой", чтобы его "туда-сюда возвращать".
- В августе 2020 года Навального пытались убить боевым ядом из группы "Новичок". В отравлении участвовала группа ФСБ РФ.
- После реабилитации в Германии он решил вернуться в Россию и был задержан в аэропорту по делу "Ив Роше". С тех пор он находится за решеткой.
Читайте также: Навальный изменил мнение о Крыме: выступает за возвращение границ 1991 года
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Последние новости
Комментарии