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У Зеленского раскритиковали премию Оскар фильму о Навальном: Не замечают геноцид украинцев

Цей матеріал також доступний українською
13.03.2023, 13:43
У Зеленского раскритиковали премию Оскар фильму о Навальном: Не замечают геноцид украинцев - Фото
Михаил Подоляк (Фото: ОП)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк раскритиковал премию "Оскар" фильму о российском политике Алексее Навальном. Об этом он написал в Twitter.

По его словам, если "Оскар" вне политики, то как можно понимать награду фильма о Навальном, который полностью посвящен внутренней политике России.

"Если "Оскар" вне контекста войны в Украине и массового геноцида украинцев, зачем тогда постоянно говорить о гуманизме и справедливости?" — написал Подоляк.

На 95-й церемонии вручения премии "Оскар" лауреатом премии за лучший документальный фильм стала лента "Навальный" о российском политике.
На церемонии выступала жена Навального Юлия, которая не упоминала войну РФ против Украины во время своей речи.

Читайте также: Навальный изменил мнение о Крыме: выступает за возвращение границ 1991 года

Дмитро Гриниченко
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