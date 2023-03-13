У Зеленского раскритиковали премию Оскар фильму о Навальном: Не замечают геноцид украинцев

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк раскритиковал премию "Оскар" фильму о российском политике Алексее Навальном. Об этом он написал в Twitter.

По его словам, если "Оскар" вне политики, то как можно понимать награду фильма о Навальном, который полностью посвящен внутренней политике России.

"Если "Оскар" вне контекста войны в Украине и массового геноцида украинцев, зачем тогда постоянно говорить о гуманизме и справедливости?" — написал Подоляк.