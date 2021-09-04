У Зеленского убеждены: оккупанты схватили замглавы Меджлиса и за Крымскую платформу

Замглавы Меджлиса Наримана Джеляла схватили в Крыму российские оккупанты из-за его деятельности, в частности из-за участия в Крымской платформе. Об этом говорится в заявлении Представительства президента Владимира Зеленского в Крыму.

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В представительстве назвали незаконными "обыски и задержание" Джеляла. Там считают это очередным актом политики вытеснения коренного крымскотатарского народа и его представительских органов из Крыма.

У Зеленского убеждены: действия оккупантов связаны с общественной и политической деятельностью Джеляла, в частности с его участием в роли спикера на различных площадках саммита Крымской платформы.

Представительство призвало Россию прекратить волну репрессий, отказаться от преследований украинских граждан во временно оккупированном Крыму за их политические взгляды, позиции и убеждения.

Россию также призывают выполнить приказ Международного суда ООН от 2017 года – воздержаться от ограничений права крымских татар на представительство собственных интересов, в том числе возобновить деятельность Меджлиса.

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Марк Сировой

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