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У Зеленского заявили, что каждый сможет присоединиться к обороне страны от агрессии России

Цей матеріал також доступний українською
24.02.2022, 14:09
У Зеленского заявили, что каждый сможет присоединиться к обороне страны от агрессии России - Фото
Михаил Подоляк (Фото с личной страницы в Facebook)

В Офисе президента заявили, что основа обороны Украины от вооруженной агрессии России – это не только армия, но и граждане. На своем месте каждый может помочь в это сложное время. Об этом LIGA.net сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Принято решение о всеобщей мобилизации. Каждый, кто может присоединиться к обороне страны, получит такую возможность. Ветераны не только ВСУ, но и силовых структур должны присоединиться к защите государства", – сказано в сообщении.

В Офисе президента подчеркнули, оборона зависит также от спокойного функционирования общества. Россия добивается, отметил Подоляк, паники и дестабилизации госсистемы.

"Поэтому необходимо поддерживать нормальную работу государственных институций, нормальную работу предприятий, обеспечение людей необходимыми товарами и услугами. Это – то, чем может помочь каждый гражданин на своем месте", – подытожили в Офисе президента.

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Яна Катасонова
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