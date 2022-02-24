У Зеленского заявили, что каждый сможет присоединиться к обороне страны от агрессии России

В Офисе президента заявили, что основа обороны Украины от вооруженной агрессии России – это не только армия, но и граждане. На своем месте каждый может помочь в это сложное время. Об этом LIGA.net сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Принято решение о всеобщей мобилизации. Каждый, кто может присоединиться к обороне страны, получит такую возможность. Ветераны не только ВСУ, но и силовых структур должны присоединиться к защите государства", – сказано в сообщении.

В Офисе президента подчеркнули, оборона зависит также от спокойного функционирования общества. Россия добивается, отметил Подоляк, паники и дестабилизации госсистемы.

"Поэтому необходимо поддерживать нормальную работу государственных институций, нормальную работу предприятий, обеспечение людей необходимыми товарами и услугами. Это – то, чем может помочь каждый гражданин на своем месте", – подытожили в Офисе президента.

Сегодня, в пять утра, Путин объявил Украине войну и призвал ВСУ сложить оружие.

Президент Владимир Зеленский объявил о военном положении после атак России на украинскую военную инфраструктуру, города и пограничников. Он также призвал украинцев не паниковать, о чем заявил в видеообращении.

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Яна Катасонова

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