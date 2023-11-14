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Убивай, отнимай, лги, все отрицай: Кулеба показал на примерах четыре принципа тактики РФ

Цей матеріал також доступний українською
14.11.2023, 21:55
Убивай, отнимай, лги, все отрицай: Кулеба показал на примерах четыре принципа тактики РФ - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: EPA)

Глава МИД Дмитрий Кулеба привел примеры того, что Россия на протяжении трех последних десятилетий постоянно нарушала свои обещания, и риторически поинтересовался, почему до сих пор сохранились политики, которые считают, что Кремлю можно доверять. Об этом он написал в X (Twitter).

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В "кратком списке" того, чем заканчиваются достигнутые с Россией соглашения, министр упомянул Будапештский меморандум 1994 года (нарушен РФ в 2014 году), российско-украинский договор о дружбе и нерушимости границ (нарушен в том же 2014 году), согласие РФ на Стамбульском саммите 1999 года о выводе ее войск с территории Молдовы (так и не было выполнено), согласие РФ в 2008 году отвести свои войска с территории Грузии (так и не было выполнено), обещание безопасного коридора из Иловайска для украинских военных в 2014 году (открыт огонь, убиты 366 человек), 20 "минских соглашений" о прекращении огня на Донбассе (РФ нарушила каждое), Черноморская зерновая инициатива 2022 года (РФ сначала саботировала выполнение соглашение, а затем вообще из него вышла).  

"Я не упомянул о почти 400 международных договорах, которые Россия нарушила с 2014 года", – написал Кулеба.

Кроме того, напомнил он, российский диктатор Владимир Путин прямо обещал мировым лидерам "не нападать на Украину" всего за несколько дней до того, как начал полномасштабное вторжение в феврале 2022 года. 

"Тактика России оставалась неизменной во многих войнах за последние три десятилетия: убивать, хватать, лгать и все отрицать", – написал Кулеба, и добавил, что не видит никаких оснований считать, что в 2023 году Россия поменяет тактику, с которой она сроднилась за предыдущие 30 лет.   

9 ноября Кулеба заявил, что до полномасштабной войны Украина провела с Россией около 200 раундов переговоров, и все достигнутые там договоренности Москва нарушила.

  • 9 октября 2023 года Кулеба сказал, что будет иметь "неприятный разговор" с теми, кто заговорит с ним о территориальных уступках.
  • 12 октября глава МИД заявил, что России нужно не дать заморозить конфликт, ведь она использует паузу для возобновления сил, и под угрозой новой волны агрессии окажется не только Украина.
  • 8 ноября в Государственном департаменте США заявили, что Вашингтон не подталкивает Киев к каким-либо переговорам с Россией.

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Сергей Бережной
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войнапереговорыдмитрий кулеба
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