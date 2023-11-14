Вбивай, забирай, бреши, все заперечуй: Кулеба показав на прикладах чотири принципи тактики РФ

Глава МЗС Дмитро Кулеба навів приклади того, що Росія протягом трьох останніх десятиліть постійно порушувала свої обіцянки, і риторично поцікавився, чому досі збереглися політики, які вважають, що Кремлю можна довіряти. Про це він написав у X (Twitter).

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У "короткому списку" того, чим закінчуються досягнуті з Росією угоди, міністр згадав Будапештський меморандум 1994 року (порушено РФ у 2014 році), російсько-український договір про дружбу та непорушність кордонів (порушено в тому ж 2014 році), згоду РФ на Стамбульському саміті 1999 року про виведення її військ із території Молдови (так і не було виконано), згоду РФ у 2008 році відвести свої війська з території Грузії (так і не було виконано), обіцянку безпечного коридору з Іловайська для українських військових у 2014 році (відкрито вогонь, убито 366 осіб), 20 "мінських угод" про припинення вогню на Донбасі (РФ порушила кожне), Чорноморська зернова ініціатива 2022 року (РФ спочатку саботувала виконання угоди, а потім взагалі з неї вийшла).

"Я не згадав про майже 400 міжнародних договорів, які Росія порушила з 2014 року", – написав Кулеба.

Крім того, нагадав він, російський диктатор Володимир Путін прямо обіцяв світовим лідерам "не нападати на Україну" лише за кілька днів до того, як розпочав повномасштабне вторгнення у лютому 2022 року.

"Тактика Росії залишалася незмінною у багатьох війнах за останні три десятиліття: вбивати, хапати, брехати і все заперечувати", – написав Кулеба, і додав, що не бачить жодних підстав вважати, що у 2023 році Росія змінить тактику, з якою вона споріднилася за попередні 30 років.

9 листопада Кулеба заявив, що до повномасштабної війни Україна провела з Росією близько 200 раундів переговорів, і всі досягнуті там домовленості Москва порушила.

9 жовтня 2023 року Кулеба сказав, що матиме "неприємну розмову" з тими, хто заговорить із ним про територіальні поступки.

12 жовтня глава МЗС заявив, що Росії потрібно не дати заморозити конфлікт, адже вона використовує паузу для відновлення сил, і під загрозою нової хвилі агресії опиниться не лише Україна.

8 листопада в Державному департаменті США заявили, що Вашингтон не підштовхує Київ до будь-яких переговорів із Росією.

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