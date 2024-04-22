Убийство полицейского в Винницкой области. МВД: 22 апреля будет избрана мера пресечения
Мужчинам, подозреваемым в нападении на правоохранителей в Винницкой области, в результате которого один из полицейских погиб, 22 апреля должны избрать меру пресечения. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко в эфире телемарафона.
"Подозрение им вручили. Сегодня будет избрана мера пресечения для этих двух преступников. Мотив установит следствие. В то же время мы понимаем, что действительно они перевозили гранаты. Они уже сказали, где находятся сброшенные в водоем эти гранаты в ящиках", – заявил Клименко.
По его словам, сейчас на месте работают криминалисты, следователи и соответственно водолазы. Клименко рассказал, что сейчас орудия убийства полицейского уже изъяты и все будет привлечено к материалам уголовных производств.
"Что касается оружия, из которого был застрелен наш полицейский, то на сегодняшний день мы понимаем, где этот пистолет", – акцентировал он.
Министр также рассказал, что полицейский, который получил ранения, сейчас находится в средне-тяжелом состоянии, но стабильном. Он заверил, что врачи дают положительные прогнозы.
22 апреля Офис генерального прокурора заявил, что военнослужащим сообщено о подозрении в убийстве и покушении на жизнь полицейских. Кроме того, Государственное бюро расследований сообщало о том, что расследует факт дезертирства военнослужащих, причастных к расстрелу правоохранителей в Винницкой области.
- Утром 20 апреля стало известно, что в Гайсинском районе Винницкой области выстрелом из пистолета убили сотрудника полиции. Еще один получил ранения.
- Нацполиция сообщила, что убитым полицейским оказался 20-летний Максим Зарецкий.
- В сети сначала распространялась информация о вероятной принадлежности к 28 ОМБр двух мужчин, которые убили полицейского в Винницкой области, но в бригаде опровергли это.
- Силы обороны юга завили, что эти лица уже более года не относятся к 28 ОМБр. Позже Сухопутные войска подтвердили, что на распространенных кадрах – их военные, но бригаду не уточнили.
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