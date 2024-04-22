Вбивство поліціянта на Вінниччині. МВС: 22 квітня буде обрано запобіжний захід для злочинців

Ігор Клименко (Фото: ОП)

Чоловікам, яких підозрюють у нападі на правоохоронців у Вінницькій області, внаслідок якого один із поліціянтів загинув, 22 квітня мають обрати запобіжний захід. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в ефірі телемарафону.

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"Підозру їм вручили. Сьогодні буде обрано запобіжний захід для цих двох злочинців. Мотив встановить слідство. Водночас ми розуміємо, що дійсно вони перевозили гранати. Вони вже сказали, де знаходяться скинуті у водоймище ці гранати в ящиках", – заявив Клименко.

За його словами, зараз на місці працюють криміналісти, слідчі та відповідно водолази. Клименко розповів, що наразі знаряддя вбивства поліціянта вже вилучені та все буде залучено до матеріалів кримінальних проваджень.

"Що стосується зброї, з якої був застрелений наш поліцейський, то на сьогодні ми розуміємо, де цей пістолет", – акцентував він.

Міністр також розповів, що поліціянт, який зазнав поранень, наразі перебуває у середньо-тяжкому стані, але стабільному. Він запевнив, що лікарі дають позитивні прогнози.

22 квітня Офіс генерального прокурора заявив, що військовослужбовцям повідомлено про підозру у вбивстві та замаху на життя поліціянтів. Окрім цього, Державне бюро розслідувань повідомляло про те, що розслідує факт дезертирства військовослужбовців, причетних до розстрілу правоохоронців на Вінниччині.

Зранку 20 квітня стало відомо, що в Гайсинському районі Вінницькій області пострілом із пістолета вбили працівника поліції. Ще один зазнав поранення.

Нацполіція повідомила, що вбитим поліціянтом виявився 20-річний Максим Зарецький.

У мережі спочатку поширювалася інформація про ймовірну належність до 28 ОМБр двох чоловіків, які вбили поліціянта на Вінниччині, але у бригаді спростували це.

Сили оборони півдня завили, що ці особи вже понад рік не належать до 28 ОМБр. Пізніше Сухопутні війська підтвердили, що на поширених кадрах — їхні військові, але бригаду не уточнили.

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