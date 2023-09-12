Убийство в Днепре. Бросавшаяся на патрульных спутница погибшего получила подозрение
12.09.2023, 11:43
Место убийства в Днепре (Фото: Госбюро расследований)
В Днепре объявили о подозрении девушке, которая сопротивлялась полицейским во время смертельного инцидента 29 августа. Об этом сообщили в полиции Днепропетровской области.
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По словам правоохранителей, 12 сентября фигурантка получила подозрение по статье о сопротивлении представителю правоохранительных органов.
Продолжаются следствие, судебно-медицинская экспертиза и другие мероприятия для установления всех обстоятельств инцидента 29 августа.
Возможна дополнительная квалификация.
Ранее патрульному, который в Днепре смертельно ранил мужчину из огнестрельного оружия, избрали меру пресечения – круглосуточный домашний арест.
- 29 августа около 18:30 в Днепре произошла стрельба и убийство. Патрульный смертельно ранил мужчину, который ехал в Jaguar и был остановлен полицией, после чего начались стычки.
- Предварительно, по данным правоохранителей, за рулем была женщина, но сейчас проверяется информация о том, что за рулем был мужчина, что зафиксировано и на видеозаписях.
- 30 августа полиция обнародовала видео с бодикамер патрульных.
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