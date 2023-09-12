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Убийство в Днепре. Бросавшаяся на патрульных спутница погибшего получила подозрение

Цей матеріал також доступний українською
12.09.2023, 11:43
Убийство в Днепре. Бросавшаяся на патрульных спутница погибшего получила подозрение - Фото
Место убийства в Днепре (Фото: Госбюро расследований)

В Днепре объявили о подозрении девушке, которая сопротивлялась полицейским во время смертельного инцидента 29 августа. Об этом сообщили в полиции Днепропетровской области.

По словам правоохранителей, 12 сентября фигурантка получила подозрение по статье о сопротивлении представителю правоохранительных органов.

Продолжаются следствие, судебно-медицинская экспертиза и другие мероприятия для установления всех обстоятельств инцидента 29 августа. 

Возможна дополнительная квалификация. 

Ранее патрульному, который в Днепре смертельно ранил мужчину из огнестрельного оружия, избрали меру пресечения – круглосуточный домашний арест. 

Читайте также: Убийство в Днепре. Имел ли полицейский право стрелять в нападающего: разбор

Дмитрий Гриниченко
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