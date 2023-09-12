Вбивство у Дніпрі. Супутниця загиблого, яка кидалася на патрульних, отримала підозру

У Дніпрі оголосили про підозру дівчині, яка чинила опір поліцейським під час смертельного інциденту 29 серпня. Про це повідомили у поліції Дніпропетровської області.

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Тривають слідство, судово-медична експертиза та інші заходи щодо встановлення всіх обставин інциденту 29 серпня.



Можлива додаткова кваліфікація.



Раніше патрульному, який у Дніпрі За словами правоохоронців, 12 вересня фігурантка отримала підозру за статтею щодо опору представнику правоохоронних органів.Тривають слідство, судово-медична експертиза та інші заходи щодо встановлення всіх обставин інциденту 29 серпня.Можлива додаткова кваліфікація.Раніше патрульному, який у Дніпрі смертельно поранив чоловіка з вогнепальної зброї, обрали запобіжний захід — цілодобовий домашній арешт.

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