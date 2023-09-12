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Вбивство у Дніпрі. Супутниця загиблого, яка кидалася на патрульних, отримала підозру

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12.09.2023, 11:43
Вбивство у Дніпрі. Супутниця загиблого, яка кидалася на патрульних, отримала підозру - Фото
Місце вбивства у Дніпрі (Фото: Держбюро розслідувань)

У Дніпрі оголосили про підозру дівчині, яка чинила опір поліцейським під час смертельного інциденту 29 серпня. Про це повідомили у поліції Дніпропетровської області.

За словами правоохоронців, 12 вересня фігурантка отримала підозру за статтею щодо опору представнику правоохоронних органів.

Тривають слідство, судово-медична експертиза та інші заходи щодо встановлення всіх обставин інциденту 29 серпня.

Можлива додаткова кваліфікація.

Раніше патрульному, який у Дніпрі смертельно поранив чоловіка з вогнепальної зброї, обрали запобіжний захід — цілодобовий домашній арешт.
  • 29 серпня близько 18:30 у Дніпрі сталася стрілянина та вбивство. Патрульний смертельно поранив чоловіка, який їхав у Jaguar і був зупинений поліцією, після чого почалися сутички.
  • Попередньо, за даними правоохоронців, за кермом була жінка, але зараз перевіряється інформація про те, що за кермом був чоловік, що зафіксовано й на відеозаписах.
  • 30 серпня поліція оприлюднила відео з бодікамер патрульних.

Читайте також: Вбивство у Дніпрі. Чи мав поліціянт право стріляти в нападника: розбір

Дмитро Гриниченко
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