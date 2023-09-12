Вбивство у Дніпрі. Супутниця загиблого, яка кидалася на патрульних, отримала підозру
12.09.2023, 11:43
Місце вбивства у Дніпрі (Фото: Держбюро розслідувань)
У Дніпрі оголосили про підозру дівчині, яка чинила опір поліцейським під час смертельного інциденту 29 серпня. Про це повідомили у поліції Дніпропетровської області.
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За словами правоохоронців, 12 вересня фігурантка отримала підозру за статтею щодо опору представнику правоохоронних органів.
Тривають слідство, судово-медична експертиза та інші заходи щодо встановлення всіх обставин інциденту 29 серпня.
Можлива додаткова кваліфікація.
Раніше патрульному, який у Дніпрі смертельно поранив чоловіка з вогнепальної зброї, обрали запобіжний захід — цілодобовий домашній арешт.
Тривають слідство, судово-медична експертиза та інші заходи щодо встановлення всіх обставин інциденту 29 серпня.
Можлива додаткова кваліфікація.
Раніше патрульному, який у Дніпрі смертельно поранив чоловіка з вогнепальної зброї, обрали запобіжний захід — цілодобовий домашній арешт.
- 29 серпня близько 18:30 у Дніпрі сталася стрілянина та вбивство. Патрульний смертельно поранив чоловіка, який їхав у Jaguar і був зупинений поліцією, після чого почалися сутички.
- Попередньо, за даними правоохоронців, за кермом була жінка, але зараз перевіряється інформація про те, що за кермом був чоловік, що зафіксовано й на відеозаписах.
- 30 серпня поліція оприлюднила відео з бодікамер патрульних.
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