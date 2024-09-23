Удар авиабомбами по Запорожью: девять раненых и разрушенный дом – фото

Последствия российской атаки на Запорожье (Фото: МВД)

Число пострадавших в результате российской атаки на Запорожье выросло до девяти, враг бил по городу управляемыми авиабомбами. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел.

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"Россияне нанесли шесть ударов, предварительно – УАБ [управляемые авиационные бомбы]. В результате ударов загорелись припаркованные автомобили, повреждены жилые дома", – написали правоохранители.

Они сообщили, что среди девяти пострадавших есть ребенок. Одну женщину пришлось деблокировать из поврежденного дома.

В 02:02 в министерстве написали, что провели эвакуацию жителей, потушили пожар на балконе одной из квартир и возгорание автомобиля.

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Россияне регулярно бьют авиабомбами по украинским городам. Так, вечером 21 сентября россияне ударили по Харькову: авиабомбой попали по жилой многоэтажке. Утром стало известно, что россияне ударили ФАБ-250, пострадал 21 человек, в том числе трое несовершеннолетних.

Россияне атаковали Славянск Донецкой области – попали по жилому сектору, предварительно, авиабомбой. Пострадали три местных жительницы.

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