Удар КАБами по Запоріжжю: дев'ятеро поранених та зруйнований будинок – фото

Наслідки російської атаки на Запоріжжя (Фото: МВС)

Кількість постраждалих внаслідок російської атаки на Запоріжжя зросло до дев'яти, ворог бив по місту керованими авіабомбами. Про це повідомили у міністерстві внутрішніх справ.

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"Росіяни завдали шість ударів, попередньо — КАБами. Внаслідок ударів зайнялися припарковані автомобілі, пошкоджені житлові будинки", – написали правоохоронці.

Вони повідомили, що серед дев'ятьох постраждалих є дитина. Одну жінку довелося деблокувати з пошкодженого будинку.

О 02:02 у міністерстві написали, що провели евакуацію жителів, загасили пожежу на балконі однієї з квартир та загоряння автівки.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Росіяни регулярно б'ють авіабомбами по українських містах. Так, ввечері 21 вересня росіяни вдарили по Харкову: авіабомбою поцілили по житловій багатоповерхівці. Вранці стало відомо, що росіяни вдарили ФАБ-250, постраждала 21 людина, зокрема троє неповнолітніх.

Росіяни атакували Слов'янськ Донецької області – поцілили по житловому сектору, попередньо, авіабомбою. Постраждали троє місцевих жительок.

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