Удар по БДК "Новочеркасск". Радио Свобода: Россияне вывели корабль и катер из бухты – фото

Это произошло через несколько часов после успешного удара украинских военных по порту и БДК "Новочеркасск"

Фото: Радио Свобода

26 декабря в Феодосии во временно оккупированном Крыму из акватории морского порта вышли два военных корабля российских захватчиков. Об этом сообщил корреспондент проекта Радио Свобода "Крым.Реалии".

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"Это произошло через несколько часов после того, как украинские военные нанесли удар по порту и десантному кораблю "Новочеркасск" Черноморского флота России, который был там расположен", – сообщает издание.

Корреспондент СМИ заявил, что из-за дымки и большого расстояния идентифицировать суда не было возможности, однако, учитывая их размеры, – это один военный корабль и один военный катер Черноморского флота РФ.

Согласно направлению, корабли покидали Феодосийскую бухту, отмечают в медиа и добавляют фото, на котором видно одно судно:

Фото: Радио Свобода

В ночь на 26 декабря Силы обороны нанесли удар по порту временно оккупированной Феодосии, командующий Воздушными силами заявил об уничтожении крупного десантного корабля "Новочеркасск". Удар наносила тактическая авиация крылатыми ракетами воздушного базирования.

Впоследствии представитель ВС Юрий Игнат заявил, что на борту российского корабля однозначно были боеприпасы, вероятно, даже ударные беспилотники типа Shahed. Именно поэтому, по его словам, была такая сильная детонация. Он намекнул, что для атаки могли использовать "не одну ракету Storm Shadow".

Спикер ВС заявил, что удар по "Новочеркасску" уничтожил не только сам корабль и военных РФ, а также, вероятно, повредил находившиеся поблизости портовую инфраструктуру и суда обеспечения.

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