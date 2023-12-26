Удар по ВДК "Новочеркаськ". Радіо Свобода: Росіяни вивели корабель та катер із бухти – фото

Це сталося за кілька годин після успішного удару українських військових по порту та ВДК "Новочеркаськ"

Фото: Радіо Свобода

26 грудня у Феодосії у тимчасово окупованому Криму з акваторії морського порту вийшли два військові кораблі російських загарбників. Про це повідомив кореспондент проєкту Радіо Свобода "Крим.Реалії".

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"Це сталося за кілька годин після того, як українські військові завдали удару по порту й десантному кораблю "Новочеркаськ" Чорноморського флоту Росії, що був там розташований", – повідомляє видання.

Кореспондент ЗМІ заявив, що через димку і велику відстань ідентифікувати судна не було можливості, проте, враховуючи їх розміри, – це один військовий корабель та один військовий катер Чорноморського флоту РФ.

Згідно з напрямком, кораблі залишали Феодосійську бухту, зауважують у медіа та додають фото, на якому видно одне судно:

Фото: Радіо Свобода

У ніч проти 26 грудня Сили оборони завдали удару по порту тимчасово окупованої Феодосії, командувач Повітряних сил заявив про знищення великого десантного корабля "Новочеркаськ". Удару завдавала тактична авіація крилатими ракетами повітряного базування.

Згодом представник ПС Юрій Ігнат заявив, що на борту російського корабля однозначно були боєприпаси, ймовірно, навіть ударні безпілотники типу Shahed. Саме тому, за його словами, була така сильна детонація. Він натякнув, що для атаки могли використовувати "не одну ракету Storm Shadow".

Речник ПС заявив, що удар по "Новочеркаську" знищив не тільки сам корабель і військових РФ, а також, ймовірно, пошкодив портову інфраструктуру і судна забезпечення, що були поблизу.

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