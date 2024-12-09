Удар по Царичанке. Умер пострадавший, количество жертв выросло до пяти

Последствия удара 30 ноября (Фото: t.me/dnipropetrovskaODA)

В Днепровском районе Днепропетровской области увеличилось количество жертв ракетного удара 30 ноября. В больнице скончался 63-летний мужчина, сообщил председатель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

По словам Лысака, врачи неделю боролись за жизнь пострадавшего, но травмы оказались тяжелыми. Таким образом количество погибших увеличилось до пяти человек.

30 ноября Россия ударила по жилому дому и магазину в поселке Царичанка. В результате атаки погибли четыре человека, среди 21 пострадавшего был 11-летний мальчик.

1 декабря количество пострадавших увеличилось до 24 человек и появились фото последствий удара.

21 ноября Воздушные силы ВСУ сообщили, что оккупанты запустили по Днепру из Астраханской области РФ межконтинентальную баллистику. Это может быть первое боевое использование такого вооружения в истории.

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что этот удар был нанесен ракетой средней дальности "Орешник".