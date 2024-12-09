Удар по Царичанці. Помер постраждалий, кількість жертв зросла до п'яти

Лікарям не вдалося врятувати постраждалого через заважкі травми, зазначив голова ОВА

Наслідки удару 30 листопада (Фото: t.me/dnipropetrovskaODA)

У Дніпровському районі Дніпропетровської області зросла кількість жертв ракетного удару 30 листопада. У лікарні помер 63-річний чоловік, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

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За словами Лисака, лікарі тиждень боролися за життя постраждалого, але травми виявилися заважкими. Таким чином кількість загиблих збільшилася до п'яти осіб.

30 листопада Росія вдарила по житловому будинку та магазину у селищі Царичанка. Внаслідок атаки загинули чотири особи, загалом постраждалих – 21 людина, зокрема 11-річний хлопчик.

1 грудня кількість постраждалих збільшилася до 24 осіб і з'явилися фото наслідків удару.

21 листопада Повітряні сили ЗСУ повідомили, що окупанти запустили по Дніпру з Астраханської області РФ міжконтинентальну балістику. Це може бути перше бойове використання такого озброєння в історії.

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що цього удару було завдано ракетою середньої дальності "Орєшнік".