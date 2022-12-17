Удар России по жилому дому в Кривом Роге. Убиты четыре человека, среди них ребенок 1,5 лет
17.12.2022, 08:09
Разрушенный российской ракетой жилой дом в Кривом Роге (Фото: Днепропетровская ОВА)
Ночью 17 декабря спасатели достали из-под обломков трехэтажного жилого дома в Кривом Роге тело последнего погибшего в результате вчерашнего попадания в здание российской ракеты – россияне убили полуторагодовалого ребенка. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
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"В Кривом Роге после полуночи спасатели достали из-под завалов разрушенного российской ракетой дома тело 1,5-летнего мальчика", – написал Резниченко.
Он сообщил, что ракетный удар по городу, который Россия нанесла 16 декабря, унес четыре жизни.
"Россияне убили 64-летнюю женщину и молодую семью с маленьким сыном. 13 человек ранены. Среди них четверо детей", – написал глава ОВА.
- Утром 16 декабря Россия предприняла очередную попытку разрушить энергосистему Украины. ПВО отработала "неплохо", сказали в Воздушных силах. Повреждены некоторые энергообъекты и есть попадание в жилой дом в Кривом Роге.
- Российские оккупанты выпустили 76 ракет по украинской критической инфраструктуре, 60 из них сбила противовоздушная оборона, заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
- Ракеты по Украине запускали бомбардировщики Ту-95МС и Ту-22М3, фрегат "Адмирал Макаров" и, вероятно, истребитель Су-35, сообщили в ВСУ.
- 17 декабря в Генштабе уточнили, что накануне Россия выпустила по Украине 98 ракет и совершила более 65 обстрелов из РСЗО.
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