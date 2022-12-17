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Удар России по жилому дому в Кривом Роге. Убиты четыре человека, среди них ребенок 1,5 лет

Цей матеріал також доступний українською
17.12.2022, 08:09
Удар России по жилому дому в Кривом Роге. Убиты четыре человека, среди них ребенок 1,5 лет - Фото
Разрушенный российской ракетой жилой дом в Кривом Роге (Фото: Днепропетровская ОВА)

Ночью 17 декабря спасатели достали из-под обломков трехэтажного жилого дома в Кривом Роге тело последнего погибшего в результате вчерашнего попадания в здание российской ракеты – россияне убили полуторагодовалого ребенка. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

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"В Кривом Роге после полуночи спасатели достали из-под завалов разрушенного российской ракетой дома тело 1,5-летнего мальчика", – написал Резниченко.

Он сообщил, что ракетный удар по городу, который Россия нанесла 16 декабря, унес четыре жизни.

"Россияне убили 64-летнюю женщину и молодую семью с маленьким сыном. 13 человек ранены. Среди них четверо детей", – написал глава ОВА.

Наталія Медведєва
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кривой рог дети ракетный удар
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