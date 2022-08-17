Удары по российским целям в Крыму согласуются с действиями Украины под Херсоном – ISW

Удары по российским объектам во временно оккупированном Крыму согласуются с контрнаступательными действиями Вооруженных Сил Украины в Херсонской области. Об этом сообщает Институт по изучению войны (ISW) в сводке по итогам 16 августа.

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Анализируя удары по российским объектам в Крыму, ISW имеет в виду "серию взрывов на российском складе боеприпасов и трансформаторной подстанции в Джанкойском районе и на аэродроме возле Гвардейского".

Аналитики высказали мнение, что атаки на российские позиции в Крыму и вокруг него, вероятно, являются частью последовательного контрнаступления Украины по восстановлению контроля над западным берегом Днепра.

"Российские линии снабжения из Крыма напрямую поддерживают российские войска на материковой части Украины, в том числе в западной части Херсонской области", – отметили эксперты Института.

Они подчеркнули, что удар по логистическим объектам в Крыму, который является суверенной территорией Украины, не нарушает обязательств Киева перед западными партнерами в отношении использования поставленного Западом оружия.

"Нацеленность Украины на российские наземные линии связи, тыловые и вспомогательные средства в Крыму согласуется с украинскими контрнаступательными действиями, которые также нацелены на мосты через реку Днепр и российские элементы тылового обеспечения в оккупированной Херсонской области", – заявили в ISW.

Аналитики отметили, что нет признаков того, что украинские войска использовали поставленное США оружие для недавних ударов по Крыму.

"Конечным результатом этой кампании, скорее всего, будет нарушение способности российских войск поддерживать механизированные силы на западном берегу Днепра и защищать их с помощью авиации и артиллерии на восточном берегу от украинских контратак", – прогнозируют аналитики ISW.

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Наталия Медведева

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