Удары по российским целям в Крыму согласуются с действиями Украины под Херсоном – ISW
Удары по российским объектам во временно оккупированном Крыму согласуются с контрнаступательными действиями Вооруженных Сил Украины в Херсонской области. Об этом сообщает Институт по изучению войны (ISW) в сводке по итогам 16 августа.
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Анализируя удары по российским объектам в Крыму, ISW имеет в виду "серию взрывов на российском складе боеприпасов и трансформаторной подстанции в Джанкойском районе и на аэродроме возле Гвардейского".
Аналитики высказали мнение, что атаки на российские позиции в Крыму и вокруг него, вероятно, являются частью последовательного контрнаступления Украины по восстановлению контроля над западным берегом Днепра.
"Российские линии снабжения из Крыма напрямую поддерживают российские войска на материковой части Украины, в том числе в западной части Херсонской области", – отметили эксперты Института.
Они подчеркнули, что удар по логистическим объектам в Крыму, который является суверенной территорией Украины, не нарушает обязательств Киева перед западными партнерами в отношении использования поставленного Западом оружия.
"Нацеленность Украины на российские наземные линии связи, тыловые и вспомогательные средства в Крыму согласуется с украинскими контрнаступательными действиями, которые также нацелены на мосты через реку Днепр и российские элементы тылового обеспечения в оккупированной Херсонской области", – заявили в ISW.
Аналитики отметили, что нет признаков того, что украинские войска использовали поставленное США оружие для недавних ударов по Крыму.
"Конечным результатом этой кампании, скорее всего, будет нарушение способности российских войск поддерживать механизированные силы на западном берегу Днепра и защищать их с помощью авиации и артиллерии на восточном берегу от украинских контратак", – прогнозируют аналитики ISW.
- 9 августа в Крыму прогремели взрывы в районе авиабазы оккупантов в Новофедоровке. Генштаб сообщил, что РФ потеряла девять самолетов. Украина официально не взяла на себя ответственность за удар.
- 16 августа около 06:00 утра в Джанкойском районе временно оккупированного Крыма начался пожар на складе боеприпасов врага.
- В тот же день местные жители сообщили о как минимум одном сильном взрыве на территории военного городка в поселке Гвардейское Симферопольского района.
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