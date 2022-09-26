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Удары в Херсоне, по скоплениям россиян и девяти "важным целям": сводка Генштаба ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
26.09.2022, 08:05
Удары в Херсоне, по скоплениям россиян и девяти
Украинские военные, артиллерия (фото - Генштаб ВСУ)

Украинские военные поразили скопление техники армии России во временно оккупированном Херсоне, ударили по скоплениям и пунктам управления оккупантов, а также девяти "отдельным важным целям". Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

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Подтверждено, что 24 сентября украинские военные точно попали по скоплению вражеской техники в одной из промзон Херсона. Предварительно, враг потерял до 10 единиц техники, потери личного состава уточняются.

За прошедшие сутки украинские силы отбили атаки в районах Соледара, Спорного, Майорска, Бахмута, Подгородного, Выемки, Курдюмовки, Зайцево, Новомихайловки, Первомайского, Каменки, Победы и Павловки.

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Авиация нанесла 33 удара: поражено 25 скоплений сил и техники армии РФ, восемь позиций ЗРК. Силы ПВО уничтожили штурмовик Су-25, вертолет Ми-8 и два беспилотника россиян. Ракетные войска и артиллерия поразили шесть пунктов управления, 12 скоплений сил и техники, две позиции ЗРК, три подразделения ракетных войск и артиллерии, шесть складов с боеприпасами и девять "отдельных важных целей".

Армия РФ за сутки нанесла пять ракетных и 12 авиаударов, 83 раза обстреливала из РСЗО, четыре раза била беспилотниками по гражданской инфраструктуре.

Россияне продолжают "частичную" мобилизацию в РФ, закрыли на въезд и выезд Ростовскую область. Лицам, которых нет по месту прописки, через родственников передают приказ явиться в течение трех суток. Личному составу в сборных пунктах Белгородской области объявляют список, что надо купить за свои деньги, в том числе теплые вещи.

Россияне пытаются мобилизовать людей и на временно оккупированных территориях. В Севастополе отмобилизованных готовят на базе автомобильного батальона Черноморского флота, в Сватово – вручают повестки лицам, старше 18 лет. Водителей грузовиков сразу отправляют в воинские части.

Также РФ пытается реализовать фейковый референдум. В Запорожской и Луганской областях вооруженные оккупанты ходят по квартирам, чтобы заставить местных жителей участвовать в нем и к тому же найти мужчин.

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Марко Сировой
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ВСУ война Донбасс Херсон армия рф генштаб войска россии
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