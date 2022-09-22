Угрозы Путина не повлияют на помощь Украине – Пентагон

Угрожающие заявления российского диктатора Владимира Путина, в том числе намеки на применение ядерного оружия, не повлияют на помощь, которую США оказывают Украине. Об этом заявил спикер Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер, сообщает CNN.

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"Что касается заявлений или объявлений, исходящих из России, то они не повлияют на обязательство Министерства обороны продолжать работу с нашими международными партнерами и союзниками по оказанию Украине поддержки, в которой она нуждается в борьбе за защиту своей стран", – сказал Райдер журналистам.

Он отметил, что переговоры о расширении военной помощи продолжаются, причем речь на них идет не только о среднесрочной и долгосрочной перспективе, но и о том, что ВСУ необходимо прямо сейчас.

"Не вижу, чтобы на эти переговоры повлияли чьи-то заявления", – заявил Райдер.

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Сергій Бережний

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