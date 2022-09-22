Угрозы Путина не повлияют на помощь Украине – Пентагон
Угрожающие заявления российского диктатора Владимира Путина, в том числе намеки на применение ядерного оружия, не повлияют на помощь, которую США оказывают Украине. Об этом заявил спикер Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер, сообщает CNN.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
"Что касается заявлений или объявлений, исходящих из России, то они не повлияют на обязательство Министерства обороны продолжать работу с нашими международными партнерами и союзниками по оказанию Украине поддержки, в которой она нуждается в борьбе за защиту своей стран", – сказал Райдер журналистам.
Он отметил, что переговоры о расширении военной помощи продолжаются, причем речь на них идет не только о среднесрочной и долгосрочной перспективе, но и о том, что ВСУ необходимо прямо сейчас.
"Не вижу, чтобы на эти переговоры повлияли чьи-то заявления", – заявил Райдер.
- Утром 21 сентября Путин объявил о частичной мобилизации в России. Он также заявил, что "поддержит" псевдореферендумы на оккупированных территориях, и намекнул на ядерное оружие.
- Президент Зеленский не верит, что Путин применит ядерное оружие, но признает, – риски есть. НАТО доносит до России последствия применения ядерного оружия.
- Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что США серьезно воспринимают ядерные угрозы Путина.
Читайте также: Ядерную войну нельзя вести. США готовы принять меры по контролю над вооружениями – Байден
Комментарии