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Угрозы Путина не повлияют на помощь Украине – Пентагон

Цей матеріал також доступний українською
22.09.2022, 22:40
Угрозы Путина не повлияют на помощь Украине – Пентагон - Фото
Пет Райдер (фото – Pentagon / Alexander Kubitza)

Угрожающие заявления российского диктатора Владимира Путина, в том числе намеки на применение ядерного оружия, не повлияют на помощь, которую США оказывают Украине. Об этом заявил спикер Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер, сообщает CNN.

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"Что касается заявлений или объявлений, исходящих из России, то они не повлияют на обязательство Министерства обороны продолжать работу с нашими международными партнерами и союзниками по оказанию Украине поддержки, в которой она нуждается в борьбе за защиту своей стран", – сказал Райдер журналистам.

Он отметил, что переговоры о расширении военной помощи продолжаются, причем речь на них идет не только о среднесрочной и долгосрочной перспективе, но и о том, что ВСУ необходимо прямо сейчас.

"Не вижу, чтобы на эти переговоры повлияли чьи-то заявления", – заявил Райдер.

Читайте также: Ядерную войну нельзя вести. США готовы принять меры по контролю над вооружениями – Байден

Сергій Бережний
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пентагон ядерное оружие военная помощь Пэт Райдер
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