Уиткофф говорит, что прилетит с Рубио в Стамбул 16 мая. А переговоры РФ и Украины 15-го
Спецпосланник американского президента по Ближнему Востоку Стив Уиткофф заявил, что вместе с государственным секретарем Марко Рубио полетит в Стамбул в пятницу, 16 мая. Об этом сообщил корреспондент Reuters Фил Стюарт.
По словам журналиста, Уиткофф не уверен, что российский диктатор Владимир Путин прилетит в Турцию на переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским. Спецпосланник Трампа заявил, что вместе с Рубио будет в Стамбуле 16 мая.
А прямые переговоры России и Украины запланированы на четверг, 15-го.
Зеленский не раз заявлял о готовности встретиться с Путиным в Стамбуле для прямых переговоров. А чтобы Россия не манипулировала городами и не говорила, что диктатор РФ не готов прилетать в Анкару, украинский президент выразил готовность вместе с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом прилететь из Анкары в Стамбул – если так захочет Путин.
Москва в свою очередь до сих пор не назвала состав делегации, которая поедет на переговоры.
- 11 мая Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры 15 мая в Стамбуле без предварительных условий. Трамп назвал это "потенциально большим днем для Украины и России".
- 13 мая Зеленский заявил, что партнеры Украины должны ввести новые санкции против РФ, если Путин не приедет на переговоры 15 мая.