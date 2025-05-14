Уиткофф говорит, что прилетит с Рубио в Стамбул 16 мая. А переговоры РФ и Украины 15-го

Спецпосланник Трампа заявил, что не уверен, что Путин явится в Турцию

Стив Уиткофф (Фото: ЕРА / LUDOVIC MARIN)

Спецпосланник американского президента по Ближнему Востоку Стив Уиткофф заявил, что вместе с государственным секретарем Марко Рубио полетит в Стамбул в пятницу, 16 мая. Об этом сообщил корреспондент Reuters Фил Стюарт.

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По словам журналиста, Уиткофф не уверен, что российский диктатор Владимир Путин прилетит в Турцию на переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским. Спецпосланник Трампа заявил, что вместе с Рубио будет в Стамбуле 16 мая.

А прямые переговоры России и Украины запланированы на четверг, 15-го.

Зеленский не раз заявлял о готовности встретиться с Путиным в Стамбуле для прямых переговоров. А чтобы Россия не манипулировала городами и не говорила, что диктатор РФ не готов прилетать в Анкару, украинский президент выразил готовность вместе с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом прилететь из Анкары в Стамбул – если так захочет Путин.

В интервью Spiegel на уточняющий вопрос о вероятности приезда российского тирана в процентах, Зеленский ответил, что не знает.

Москва в свою очередь до сих пор не назвала состав делегации, которая поедет на переговоры.