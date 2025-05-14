Віткофф каже, що прилетить з Рубіо до Стамбула 16 травня. А переговори РФ та України 15-го
Спецпосланець американського президента з питань Близького Сходу Стів Віткофф заявив, що разом з державним секретарем Марко Рубіо полетить до Стамбула у п'ятницю, 16 травня. Про це повідомив кореспондент Reuters Філ Стюарт.
За словами журналіста, Віткофф не впевнений, що російський диктатор Володимир Путін прилетить до Туреччини на переговори з українським президентом Володимиром Зеленським. Спецпосланець Трампа заявив, що разом з Рубіо буде у Стамбулі 16 травня.
А прямі переговори Росії та України заплановані на четвер, 15-го.
Зеленський неодноразово заявляв про готовність зустрітися з Путіним у Стамбулі для прямих переговорів. А щоб Росія не маніпулювала містами й не казала, що диктатор РФ не готовий прилітати в Анкару, український президент висловив готовність разом з турецьким колегою Реджепом Тайїпом Ердоганом прилетіти з Анкари до Стамбула – якщо так захоче Путін.
Москва своєю чергою досі не назвала склад делегації, яка поїде на переговори.
- 11 травня Путін запропонував Україні відновити прямі переговори 15 травня у Стамбулі без попередніх умов. Трамп назвав це "потенційно великим днем для України та Росії".
- 13 травня Зеленський заявив, що партнери України мають запровадити нові санкції проти РФ, якщо Путін не приїде на переговори 15 травня.