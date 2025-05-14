Віткофф каже, що прилетить з Рубіо до Стамбула 16 травня. А переговори РФ та України 15-го

Спецпосланець Трампа заявив, що не впевнений, що Путін приїде до Туреччини

Стів Віткофф (Фото: ЕРА / LUDOVIC MARIN)

Спецпосланець американського президента з питань Близького Сходу Стів Віткофф заявив, що разом з державним секретарем Марко Рубіо полетить до Стамбула у п'ятницю, 16 травня. Про це повідомив кореспондент Reuters Філ Стюарт.

За словами журналіста, Віткофф не впевнений, що російський диктатор Володимир Путін прилетить до Туреччини на переговори з українським президентом Володимиром Зеленським. Спецпосланець Трампа заявив, що разом з Рубіо буде у Стамбулі 16 травня.

А прямі переговори Росії та України заплановані на четвер, 15-го.

Зеленський неодноразово заявляв про готовність зустрітися з Путіним у Стамбулі для прямих переговорів. А щоб Росія не маніпулювала містами й не казала, що диктатор РФ не готовий прилітати в Анкару, український президент висловив готовність разом з турецьким колегою Реджепом Тайїпом Ердоганом прилетіти з Анкари до Стамбула – якщо так захоче Путін.

В інтерв'ю Spiegel на уточнювальне запитання щодо вірогідності приїзду російського тирана у відсотках, Зеленський відповів, що не знає.

Москва своєю чергою досі не назвала склад делегації, яка поїде на переговори.