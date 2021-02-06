"Ужасная, дерзкая пропаганда против Украины". Кравчук заявил о постоянной лжи канала ZIK

Глава украинской делегации Леонид Кравчук прокомментировал эфиры заблокированного телеканала ZIK, заявив, что там транслируют ложь и пропаганду против Украины. Об этом он заявил в программе Свобода слова Савика Шустера, рассказывая о ситуации с выполнением украинской стороной минских договоренностей.

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"Я заявляю официально, на присяге могу сказать, целый час шла ложь на канале. Обвинения Украины, обвинения меня лично, хотя никто не обращался ни ко мне, ни к нашей делегации. Лгали для чего – для того, чтобы сделать один вывод: Украина не хочет принимать граждан из ОРДЛО", – подчеркнул Кравчук.

Он заявил, что с этого телеканала постоянно транслируется ложь и подтасовки. "Ужасная, дерзкая пропаганда против Украины", – отметил глава украинской делегации.

В ночь на 3 февраля Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против телеканалов пула Медведчука. Позже он объяснил, что санкции обоснованы "финансированием из России и сотрудничеством с террористическими организациями".

Каналы 112 Украина, NewsOne и ZiK назвали санкции "политической расправой над неугодными СМИ". В Верховный суд подали два иска об обжаловании санкций, однако по утверждению каналов это сделали не они.

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Дарья Мостовая

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