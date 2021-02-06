UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Ужасная, дерзкая пропаганда против Украины". Кравчук заявил о постоянной лжи канала ZIK

06.02.2021, 10:30
Леонид Кравчук (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Глава украинской делегации Леонид Кравчук прокомментировал эфиры заблокированного телеканала ZIK, заявив, что там транслируют ложь и пропаганду против Украины. Об этом он заявил в программе Свобода слова Савика Шустера, рассказывая о ситуации с выполнением украинской стороной минских договоренностей.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

"Я заявляю официально, на присяге могу сказать, целый час шла ложь на канале. Обвинения Украины, обвинения меня лично, хотя никто не обращался ни ко мне, ни к нашей делегации. Лгали для чего – для того, чтобы сделать один вывод: Украина не хочет принимать граждан из ОРДЛО", – подчеркнул Кравчук.

Он заявил, что с этого телеканала постоянно транслируется ложь и подтасовки. "Ужасная, дерзкая пропаганда против Украины", – отметил глава украинской делегации.

Читайте также: Зеленский объявил войну Медведчуку. За что СНБО "закрыл" рупор Кремля и чем это закончится

Дарья Мостовая
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Директор по маркетингу
Киев AROMA KAVA
Администратор системы
Киев Региональная газовая компания
Операційний менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию
Леонид Кравчук пропаганда ZIK телеканалы медведчука

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 