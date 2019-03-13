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13.03.2019, 16:00

Украина будет испытывать новые ракеты в Черниговской области

Украина будет испытывать новые ракеты в Черниговской области - Фото
Скриншот из видеозаписи

Выход страны-агрессора России из ракетного договора с США развязывает руки ОПК Украины, заявил президент: будут созданы более точные и мощные ракеты

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Испытания новейших разработок в ракетной области Вооруженных Сил Украины будут проведены в том числе и на территории Черниговской области. Об этом президент Петр Порошенко заявил во время сегодняшнего визита в Чернигов.

По словам главы государства, после упразднения договора о ракетах средней и малой дальности между США и РФ для Украины появились "совершенно новые современные возможности" для того, чтобы увеличить как точность и мощность своих ракет, так и радиус огневого поражения при их применении.

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"Очень важно, что эти испытания новейших ракетных технологий будут проводиться здесь, на черниговской земле ", - сказал Порошенко.

1 февраля 2019 года Вашингтон вышел из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД). РФ на следующий день заявила о зеркальном ответе, но приостановила действие договора только 4 марта. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что Альянс не откажется от ядерного оружия, если этого не сделают РФ и Китай. Ранее США и НАТО обвинили РФ в нарушении условий ДРСМД, Москва заявляет, что не нарушает: ракета летит на 498 км, а не на запрещенные 500 км. 

8 марта 2019 года в МИД заявили,что Украина оставляет за собой право создавать необходимое ракетное вооружение для обороноспособности. На днях Порошенко объявил, что украинский ОПК создаст ракеты, поражающие глубокий тыл врага.

12 марта в Госдуме РФ пригрозили неядерным странам возможных ракетным ударом за участие в совместных учениях с США и отрабатывают удары тактическим оружием.

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Теги: петр порошенко, ВСУ, пво, зрк, ОПК, черниговская область, ракеты, испытание
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