UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Украина добилась от Германии слушаний в бундестаге об угрозе вторжения России

Цей матеріал також доступний українською
26.01.2022, 09:41
Украина добилась от Германии слушаний в бундестаге об угрозе вторжения России - Фото
Андрей Мельник (Фото - Twitter посла)

В четверг, 27 января, в бундестаге пройдут посвященные Украине слушания – они связаны с угрозой нового вторжения России. Об этом написал в Twitter посол Украины в Германии Андрей Мельник. 

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Инициировало слушания посольство Украины в Германии из-за позиции немецкого правительства, которое отказывает в предоставлении ВСУ военной помощи.

По словам дипломата, тема дискуссии в бундестаге: "Обеспечить мир в Европе – территориальную целостность Украины нельзя ставить под вопрос".

Мельник добавил: таким способом Украина хочет в очередной раз напомнить Берлину, что нужно "решительно действовать, чтобы предотвратить новое вторжение".

Скриншот Twitter

Читайте также: Кулеба заявил о "моменте истины" в отношениях с Германией

Яна Катасонова
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
агрессия России бундестаг слушания вторжение андрей мельник
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 