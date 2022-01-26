Украина добилась от Германии слушаний в бундестаге об угрозе вторжения России
В четверг, 27 января, в бундестаге пройдут посвященные Украине слушания – они связаны с угрозой нового вторжения России. Об этом написал в Twitter посол Украины в Германии Андрей Мельник.
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Инициировало слушания посольство Украины в Германии из-за позиции немецкого правительства, которое отказывает в предоставлении ВСУ военной помощи.
По словам дипломата, тема дискуссии в бундестаге: "Обеспечить мир в Европе – территориальную целостность Украины нельзя ставить под вопрос".
Мельник добавил: таким способом Украина хочет в очередной раз напомнить Берлину, что нужно "решительно действовать, чтобы предотвратить новое вторжение".
- Германия последовательно отказывается давать Украине оружие для защиты от российской агрессии и блокирует поставки Киеву вооружений через НАТО.
- 21 января 2022 года WSJ сообщил, что Германия не разрешает Эстонии поставить Украине оружие немецкого производства, которое есть у Таллина.
- МИД Украины выразил послу Германии глубокое разочарование по поводу позиции правительства Германии о непредоставлении Украине оборонного вооружения.
- 22 января министр обороны Германии Кристина Ламбрехт заявила, что Берлин пока не будет поставлять оружие Украине, но предоставит военный полевой госпиталь за 5,3 млн евро.
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