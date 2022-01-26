Украина добилась от Германии слушаний в бундестаге об угрозе вторжения России

В четверг, 27 января, в бундестаге пройдут посвященные Украине слушания – они связаны с угрозой нового вторжения России. Об этом написал в Twitter посол Украины в Германии Андрей Мельник.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Инициировало слушания посольство Украины в Германии из-за позиции немецкого правительства, которое отказывает в предоставлении ВСУ военной помощи.

По словам дипломата, тема дискуссии в бундестаге: "Обеспечить мир в Европе – территориальную целостность Украины нельзя ставить под вопрос".

Мельник добавил: таким способом Украина хочет в очередной раз напомнить Берлину, что нужно "решительно действовать, чтобы предотвратить новое вторжение".

Германия последовательно отказывается давать Украине оружие для защиты от российской агрессии и блокирует поставки Киеву вооружений через НАТО.

21 января 2022 года WSJ сообщил, что Германия не разрешает Эстонии поставить Украине оружие немецкого производства, которое есть у Таллина.

МИД Украины выразил послу Германии глубокое разочарование по поводу позиции правительства Германии о непредоставлении Украине оборонного вооружения.

22 января министр обороны Германии Кристина Ламбрехт заявила, что Берлин пока не будет поставлять оружие Украине, но предоставит военный полевой госпиталь за 5,3 млн евро.

Читайте также: Кулеба заявил о "моменте истины" в отношениях с Германией

Яна Катасонова

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.