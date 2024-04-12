"Украина должна выиграть". От Нидерландов будет еще 3 млрд евро военной помощи в 2025 году

Марк Рютте заявил, что Нидерланды продолжают работать над быстрой поставкой Украине боеприпасов и средств ПВО

Владимир Зеленский и Марк Рютте (Фото: Офис президента)

Правительство Нидерландов приняло решение выделить 3 млрд евро на военную поддержку Украины в следующем году. Об этом премьер-министр страны Марк Рютте сообщил в X (Twitter).

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Украину каждый день уничтожает российская агрессия. На этой неделе произошли массовые атаки на электростанции. Во время обстрелов города Харькова снова погибли мирные жители. Украине нужно больше, чтобы защитить себя", – отметил Рютте.

Премьер Нидерландов сообщил, что провел телефонный разговор с президентом Владимиром Зеленским, в котором рассказал о выделении Украине 1 млрд евро военной помощи и 400 млн евро на ремонт критической инфраструктуры и поддержку экономики.

"Это в дополнение к 2 млрд евро, о которых уже было договорено. Также было решено, что в следующем году мы выделим 3 млрд евро на военную поддержку", — подчеркнул Рютте.

Кроме того, политик отметил, что Нидерланды продолжают делать все возможное, чтобы вместе с союзниками быстрее доставлять Украине больше боеприпасов и средств противовоздушной обороны. В этой сфере страна сотрудничает с Данией и Чехией.

"Украина должна выиграть эту битву. Ради их и нашей безопасности", – резюмировал Рютте.

1 марта Зеленский и Рютте подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности.

В тот же день правительство Нидерландов выделило новый пакет военной помощи для Украины, в который вошли боеприпасы и плавсредства.

20 марта нидерландское Министерство обороны заявило о передаче Украине нового пакета военной помощи на 350 млн евро, в который вошли ракеты для истребителей и современные беспилотники.

Читайте также: Санду встретилась с главой Минобороны Нидерландов. Обсудили ПВО для Украины