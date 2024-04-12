"Украина должна выиграть". От Нидерландов будет еще 3 млрд евро военной помощи в 2025 году
Правительство Нидерландов приняло решение выделить 3 млрд евро на военную поддержку Украины в следующем году. Об этом премьер-министр страны Марк Рютте сообщил в X (Twitter).
"Украину каждый день уничтожает российская агрессия. На этой неделе произошли массовые атаки на электростанции. Во время обстрелов города Харькова снова погибли мирные жители. Украине нужно больше, чтобы защитить себя", – отметил Рютте.
Премьер Нидерландов сообщил, что провел телефонный разговор с президентом Владимиром Зеленским, в котором рассказал о выделении Украине 1 млрд евро военной помощи и 400 млн евро на ремонт критической инфраструктуры и поддержку экономики.
"Это в дополнение к 2 млрд евро, о которых уже было договорено. Также было решено, что в следующем году мы выделим 3 млрд евро на военную поддержку", — подчеркнул Рютте.
Кроме того, политик отметил, что Нидерланды продолжают делать все возможное, чтобы вместе с союзниками быстрее доставлять Украине больше боеприпасов и средств противовоздушной обороны. В этой сфере страна сотрудничает с Данией и Чехией.
"Украина должна выиграть эту битву. Ради их и нашей безопасности", – резюмировал Рютте.
- 1 марта Зеленский и Рютте подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности.
- В тот же день правительство Нидерландов выделило новый пакет военной помощи для Украины, в который вошли боеприпасы и плавсредства.
- 20 марта нидерландское Министерство обороны заявило о передаче Украине нового пакета военной помощи на 350 млн евро, в который вошли ракеты для истребителей и современные беспилотники.
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