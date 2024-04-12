"Україна має виграти". Від Нідерландів буде ще 3 млрд євро військової допомоги у 2025 році
Уряд Нідерландів ухвалив рішення виділити 3 млрд євро на військову підтримку України наступного року. Про це прем’єр-міністр країни Марк Рютте повідомив в X (Twitter).
"Україну щодня нищить російська агресія. Цього тижня сталися масові атаки на електростанції. Під час обстрілів міста Харкова знову загинули мирні жителі. Україні потрібно більше, щоб захистити себе", – зазначив Рютте.
Прем’єр Нідерландів повідомив, що провів телефонну розмову з президентом Володимиром Зеленським, в якій розповів про виділення Україні 1 млрд євро військової допомоги та 400 млн євро на ремонт критичної інфраструктури та підтримку економіки.
"Це додатково до 2 млрд євро, про які вже було домовлено. Також було вирішено, що наступного року ми виділимо 3 млрд євро на військову підтримку", – наголосив Рютте.
Крім того, політик зазначив, що Нідерланди продовжують робити все можливе, щоб разом із союзниками швидше доставляти Україні більше боєприпасів і засобів протиповітряної оборони. В цій сфері країна співпрацює з Данією та Чехією.
"Україна повинна виграти цю битву. Заради їхньої та нашої безпеки", – резюмував Рютте.
- 1 березня Зеленський і Рютте підписали угоду про безпекове співробітництво.
- Того ж дня уряд Нідерландів виділив новий пакет військової допомоги для України, до якого увійшли боєприпаси та плавзасоби.
- 20 березня нідерландське Міністерство оборони заявило про передання Україні нового пакета військової допомоги на 350 млн євро, до якого увійшли ракети для винищувачів та сучасні безпілотники.
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