"Україна має виграти". Від Нідерландів буде ще 3 млрд євро військової допомоги у 2025 році

Марк Рютте заявив, що Нідерланди продовжують працювати над швидким постачанням Україні боєприпасів та засобів ППО

Володимир Зеленський та Марк Рютте (Фото: Офіс президента)

Уряд Нідерландів ухвалив рішення виділити 3 млрд євро на військову підтримку України наступного року. Про це прем’єр-міністр країни Марк Рютте повідомив в X (Twitter).

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"Україну щодня нищить російська агресія. Цього тижня сталися масові атаки на електростанції. Під час обстрілів міста Харкова знову загинули мирні жителі. Україні потрібно більше, щоб захистити себе", – зазначив Рютте.

Прем’єр Нідерландів повідомив, що провів телефонну розмову з президентом Володимиром Зеленським, в якій розповів про виділення Україні 1 млрд євро військової допомоги та 400 млн євро на ремонт критичної інфраструктури та підтримку економіки.

"Це додатково до 2 млрд євро, про які вже було домовлено. Також було вирішено, що наступного року ми виділимо 3 млрд євро на військову підтримку", – наголосив Рютте.

Крім того, політик зазначив, що Нідерланди продовжують робити все можливе, щоб разом із союзниками швидше доставляти Україні більше боєприпасів і засобів протиповітряної оборони. В цій сфері країна співпрацює з Данією та Чехією.

"Україна повинна виграти цю битву. Заради їхньої та нашої безпеки", – резюмував Рютте.

1 березня Зеленський і Рютте підписали угоду про безпекове співробітництво.

Того ж дня уряд Нідерландів виділив новий пакет військової допомоги для України, до якого увійшли боєприпаси та плавзасоби.

20 березня нідерландське Міністерство оборони заявило про передання Україні нового пакета військової допомоги на 350 млн євро, до якого увійшли ракети для винищувачів та сучасні безпілотники.

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