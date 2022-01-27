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Украина допускает проведение встреч ТКГ в Стамбуле, консультации продолжаются – Костин

Цей матеріал також доступний українською
27.01.2022, 18:42
Украина допускает проведение встреч ТКГ в Стамбуле, консультации продолжаются – Костин - Фото
Андрей Костин (Фото: пресс-служба Слуги народа)

На заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе рассматривали возможность проведения последующих очных встреч в Стамбуле, консультации продолжаются. Об этом в эфире телеканала Дом сказал глава украинской делегации ТКГ Андрей Костин.

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"Была проведена достаточно большая работа нашими посредниками, на уровне координатора ТКГ, было решено много вопросов, в том числе организационных – о возможности проведения очных встреч ТКГ в Стамбуле", – отметил он.

По словам Костина, участники встречи высказали свои точки зрения и "не было возражений для рассмотрения Стамбула, как локации для проведения заседаний ТКГ".

Как подчеркнул глава украинской делегации, представители России предложили вновь собираться в Минске – для Украины это неприемлемо, как и для других посредников.

Костин добавил, что будут продолжаться консультации, рассматривались и другие локации. Украинская сторона, по его словам, поддерживает проведение очных встреч – они "более конструктивны", чем формат видеоконференций.

26 января по просьбе ОБСЕ Турция предложила Стамбул для проведения встреч ТКГ по урегулированию конфликта на Донбассе. Представитель России заявил, что россиянам "Стамбул логистически неудобен", им "предпочтительнее Минск", или даже "города РФ или Украины, например, Москва, Донецк или Луганск".

Читайте также: Россия заблокировала все инициативы Украины на минских переговорах – делегация ТКГ

Яна Катасонова
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Донбасс переговоры Стамбул Андрей Костин ткг
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