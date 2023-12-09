Украина готовит бригады для новых оборонительных и наступательных операций — Кулеба

Кулеба заявил, что нельзя позволять России получить паузу в войне для перегруппировки войск

Дмитрий Кулеба (Фото: EPA/SERGEY DOLZHENKO)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готовит новые бригады Сил обороны. Об этом он сообщил в комментарии The Wall Street Journal.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, любая пауза в боевых действиях даст России шанс на накопление сил и подготовку к новым атакам против Украины.

Он отметил, что единственным результатом будет то, что оккупанты восполнят потери, которые понесли в Украине и предпримут новое нападение.

"Мы готовим наши бригады для новых контрнаступательных и оборонительных операций", — сказал Кулеба.

6 декабря министр обороны Умеров заявил, что ВСУ подошли к третьей линии обороны россиян. Заверил, что у Украины есть план войны на 2024 год.

Президент Зеленский заявил, что Путин не выиграл ни одной операции за этот год, а Украина сохраняет важные плацдармы на нескольких направлениях фронта и готовится к следующим шагам.

Конгресс США до сих пор не одобрил предоставление дополнительного финансирования для Украины. У Байдена говорят, что смогут помогать еще несколько недель, дальше возможностей не будет.

Читайте также: WSJ: В НАТО надежда, что в 2024-м ВСУ смогут сдерживать РФ, а инициативу перехватят в 2025-м