Україна готує бригади для нових оборонних та наступальних операцій — Кулеба
Міністр закордонних справ Дмитро Кулєба заявив, що Україна готує нові бригади Сил оборони. Про це він повідомив у коментарі The Wall Street Journal.
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За його словами, будь-яка пауза у бойових діях дасть Росії шанс на накопичення сил та підготовку до нових атак проти України.
Він зазначив, що єдиним результатом буде те, що окупанти поповнять втрати, яких зазнали в Україні та здійснять новий напад.
"Ми готуємо наші бригади для нових контрнаступальних та оборонних операцій", – сказав Кулеба.
- 6 грудня міністр оборони Умєров заявив, що ЗСУ підійшли до третьої лінії оборони росіян. Запевнив, що Україна має план війни на 2024 рік.
- Президент Зеленський заявив, що Путін не виграв жодної операції за цей рік, а Україна зберігає важливі плацдарми на кількох напрямках фронту і готується до наступних кроків.
- Конгрес США досі не схвалив надання додаткового фінансування для України. У Байдена кажуть, що зможуть допомагати ще кілька тижнів, далі можливостей не буде.
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