Україна готує бригади для нових оборонних та наступальних операцій — Кулеба

Кулеба заявив, що не можна дозволяти Росії отримати паузу у війні для перегрупування військ

Дмитро Кулеба (Фото: EPA/SERGEY DOLZHENKO)

Міністр закордонних справ Дмитро Кулєба заявив, що Україна готує нові бригади Сил оборони. Про це він повідомив у коментарі The Wall Street Journal.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За його словами, будь-яка пауза у бойових діях дасть Росії шанс на накопичення сил та підготовку до нових атак проти України.

Він зазначив, що єдиним результатом буде те, що окупанти поповнять втрати, яких зазнали в Україні та здійснять новий напад.

"Ми готуємо наші бригади для нових контрнаступальних та оборонних операцій", – сказав Кулеба.

6 грудня міністр оборони Умєров заявив, що ЗСУ підійшли до третьої лінії оборони росіян. Запевнив, що Україна має план війни на 2024 рік.

Президент Зеленський заявив, що Путін не виграв жодної операції за цей рік, а Україна зберігає важливі плацдарми на кількох напрямках фронту і готується до наступних кроків.

Конгрес США досі не схвалив надання додаткового фінансування для України. У Байдена кажуть, що зможуть допомагати ще кілька тижнів, далі можливостей не буде.

Читайте також: WSJ: У НАТО надія, що 2024-го ЗСУ зможуть стримувати РФ, а ініціативу перехоплять 2025-го