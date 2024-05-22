Украина хочет бить оружием из США по России. Пентагон заявил, что до сих пор против

Пэт Райдер (Фото: ЕРА/MICHAEL REYNOLDS)

США поддерживают усилия Украины по защите ее суверенной территории от российских захватчиков, заявил на брифинге представитель Пентагона Пэт Райдер. В то же время, по его словам, Вашингтон по-прежнему против того, чтобы Киев использовал американское оружие для ударов по России.

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Журналист спросил, почему Украина не может использовать оружие США для того, чтобы наносить удары по территории страны-агрессора.

Райдер ответил: "Как подчеркнул ранее министр обороны Ллойд Остин, наша политика не изменилась. Мы сосредоточены на обеспечении Украины для освобождения ее суверенной территории. Мы собираемся продолжить эти разговоры с нашими украинскими партнерами, а также с нашими международными союзниками. Ведутся дискуссии о предоставлении Украине систем противовоздушной обороны".

21 мая группа конгрессменов США от обеих партий обратилась к главе Пентагона с просьбой разрешить украинским силам использовать западное вооружение для ударов по территории России. Письмо подписали 13 конгрессменов.

15 мая 2024 года госсекретарь США Блинкен заявил, что Штаты не поощряют удары по территории РФ, но Украина должна сама решать, что делать.

17 мая Пентагон сообщил, что Вашингтон не изменил позиции по запрету применения американского оружия для ударов по России.

Президент Зеленский считает, что подобных запретов не должно быть.

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