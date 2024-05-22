Украина хочет бить оружием из США по России. Пентагон заявил, что до сих пор против
Пэт Райдер (Фото: ЕРА/MICHAEL REYNOLDS)

США поддерживают усилия Украины по защите ее суверенной территории от российских захватчиков, заявил на брифинге представитель Пентагона Пэт Райдер. В то же время, по его словам, Вашингтон по-прежнему против того, чтобы Киев использовал американское оружие для ударов по России.

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Журналист спросил, почему Украина не может использовать оружие США для того, чтобы наносить удары по территории страны-агрессора.

Райдер ответил: "Как подчеркнул ранее министр обороны Ллойд Остин, наша политика не изменилась. Мы сосредоточены на обеспечении Украины для освобождения ее суверенной территории. Мы собираемся продолжить эти разговоры с нашими украинскими партнерами, а также с нашими международными союзниками. Ведутся дискуссии о предоставлении Украине систем противовоздушной обороны".

21 мая группа конгрессменов США от обеих партий обратилась к главе Пентагона с просьбой разрешить украинским силам использовать западное вооружение для ударов по территории России. Письмо подписали 13 конгрессменов.

  • 15 мая 2024 года госсекретарь США Блинкен заявил, что Штаты не поощряют удары по территории РФ, но Украина должна сама решать, что делать.
  • 17 мая Пентагон сообщил, что Вашингтон не изменил позиции по запрету применения американского оружия для ударов по России.
  • Президент Зеленский считает, что подобных запретов не должно быть.

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