Україна хоче бити зброєю із США по Росії. Пентагон заявив, що досі проти

Пет Райдер (Фото: ЕРА/MICHAEL REYNOLDS)

США підтримують зусилля України із захисту її суверенної території від російських загарбників, заявив на брифінгу речник Пентагону Пет Райдер. Водночас, за його словами, Вашингтон як і раніше проти того, щоб Київ використовував американську зброю для ударів по Росії.

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Журналіст запитав, чому Україна не може використовувати зброю США для того, щоб завдавати ударів по території країни-агресорки.

Райдер відповів: "Як підкреслив раніше міністр оборони Ллойд Остін, наша політика не змінилася. Ми зосереджені на забезпеченні України для звільнення її суверенної території. Ми збираємося продовжити ці розмови з нашими українськими партнерами, а також з нашими міжнародними союзниками. Ведуться дискусії про надання Україні систем протиповітряної оборони".

21 травня група конгресменів США від обох партій звернулася до глави Пентагону з проханням дозволити українським силам використовувати західне озброєння для ударів по території Росії. Лист підписали 13 конгресменів.

15 травня 2024 року держсекретар США Блінкен заявив, що Штати не заохочують ударів по території РФ, але Україна повинна сама вирішувати, що робити.

17 травня Пентагон повідомив, що Вашингтон не змінив позиції щодо заборони застосування американської зброї для ударів по Росії.

Президент Зеленський вважає, що подібних заборон не має бути.

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