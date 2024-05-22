Україна хоче бити зброєю із США по Росії. Пентагон заявив, що досі проти
Пет Райдер (Фото: ЕРА/MICHAEL REYNOLDS)

США підтримують зусилля України із захисту її суверенної території від російських загарбників, заявив на брифінгу речник Пентагону Пет Райдер. Водночас, за його словами, Вашингтон як і раніше проти того, щоб Київ використовував американську зброю для ударів по Росії.

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Журналіст запитав, чому Україна не може використовувати зброю США для того, щоб завдавати ударів по території країни-агресорки.

Райдер відповів: "Як підкреслив раніше міністр оборони Ллойд Остін, наша політика не змінилася. Ми зосереджені на забезпеченні України для звільнення її суверенної території. Ми збираємося продовжити ці розмови з нашими українськими партнерами, а також з нашими міжнародними союзниками. Ведуться дискусії про надання Україні систем протиповітряної оборони".

21 травня група конгресменів США від обох партій звернулася до глави Пентагону з проханням дозволити українським силам використовувати західне озброєння для ударів по території Росії. Лист підписали 13 конгресменів.

  • 15 травня 2024 року держсекретар США Блінкен заявив, що Штати не заохочують ударів по території РФ, але Україна повинна сама вирішувати, що робити.
  • 17 травня Пентагон повідомив, що Вашингтон не змінив позиції щодо заборони застосування американської зброї для ударів по Росії. 
  • Президент Зеленський вважає, що подібних заборон не має бути.

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