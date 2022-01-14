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Украина и Азербайджан договорились о взаимоподдержке суверенитетов: о чем речь

Цей матеріал також доступний українською
14.01.2022, 15:20
Украина и Азербайджан договорились о взаимоподдержке суверенитетов: о чем речь - Фото
Ильхам Алиев и Владимир Зеленский (Фото – пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский и лидер Азербайджана Ильхам Алиев подписали в Киеве декларацию, в которой, кроме прочего, закреплены взаимоподдержка суверенитетов и совместное противодействие гибридным угрозам. Об этом сообщает пресс-служба президента.

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По словам Зеленского, в ней "закреплена готовность оказывать взаимную поддержку суверенитету и территориальной целостности наших государств в международно признанных границах".

Глава государства отметил, что предусмотрено "совместное противодействие гибридным угрозам, а также стремление обеспечить мир и стабильность в Черноморско-Каспийском регионе и за его пределами".

Зеленский сообщил, что страны договорились о стратегическом партнерстве в сфере безопасности и политики, военно-технической и экономической отрасли и по другим вопросам.

Как говорится в сообщении, государства организуют международные и региональные форумы с участием представителей ООН, ОБСЕ, Совета Европы, ГУАМ, ОЧЭС.

  • 29 ноября 2021 года лидер Турции Эрдоган предложил свое посредничество между Украиной и РФ на фоне активности российских войск возле украинских границ. Россия отказалась.
  • 8 декабря Эрдоган еще раз заявил, что Турция внимательно следит за ситуацией в Украине и готова оказать поддержку в переговорах с Россией.
  • В декабре Зеленский предложил президенту Алиеву провести в феврале в Киеве саммит с участием главы Турции Эрдогана

    Александр Матвиенко
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    Ильхам Алиев Владимир Зеленский геополитика декларация суверенитет
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