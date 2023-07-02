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Украина и Словакия намерены совместно создать новую гаубицу – Denník N

Цей матеріал також доступний українською
02.07.2023, 08:21
Украина и Словакия намерены совместно создать новую гаубицу – Denník N - Фото
Фото: kotadef.sk

Украина и Словакия предварительно договорились о разработке совместной гаубицы, заявило словацкое издание Denník N.

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Соответствующий меморандум подписали словацкая Konstrukta-Defence и Краматорский завод тяжелого станкостроения, разработчик САУ "Богдана".

Профильное издание Милитарный указывает, что цель сотрудничества – адаптация словацкой самоходной гаубицы Eva к украинским требованиям и интеграция технических решений от украинских партнеров.

"В Konstrukta Defence мы нашли хорошего и надежного партнера, с которым развиваем проекты в сфере минометов, боеприпасов, модернизации проекта "Богдана", а также в разработке новой 155-миллиметровой гаубицы", – цитирует издание директора Краматорского завода тяжелого станкостроения Виталия Загудаева.

По словам директора Konstrukta-Defence Александра Гурского, сотрудничество начало развиваться после заказа словацких гаубиц Zuzana 2. В его рамках родилась идея построить совершенно новую гаубицу, в которую каждая из сторон вложила бы максимум своих возможностей и технических решений.

"Проект с украинскими партнерами — это огромная возможность для всей нашей оружейной промышленности, которая либо приходит в упадок с 1989 года, либо стояла на месте", – сказал Гурский.

В издании Denník E отмечают, что пока это только планы, которые могут не реализоваться. Одним из рисков называют выборы в Словакии, которые пройдут в сентябре. На них могут выиграть политические партии, обещающие прекратить военную поддержку Украины.

  • В июне 2021 года, до полномасштабного вторжения РФ в Украину, разработчики утверждали, что САУ "Богдана" в калибре НАТО 155 мм может быть использована на вооружении ВСУ в 2023 году, в 2022 году планировались государственные испытания машины.
  • В ноябре 2022 года Резников сообщил, что на вооружении в Украине есть одна САУ "Богдана" калибра 155 мм, и если эта программа будет развиваться, то под нее будет налажено производство боеприпасов.
  • В начале 2023 года стало известно, что государство профинансировало серийное производство САУ "Богдана".
Андрей Водяный
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словакияоружиесауKonstrukta-Defence
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